Cyklistické preteky v Bratislavskom kraji si vyžiadajú isté obmedzenia

Bratislava 6. augusta (TASR) - Pre plánované cyklistické preteky treba v nedeľu (7. 8.) počítať na viacerých úsekoch ciest v rámci Bratislavského kraja s dopravnými obmedzeniami. Vodičov na to upozorňuje polícia, ktorá ich zároveň žiada o rešpektovanie pokynov a výziev. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj mapu pretekov.



"Počas pretekov bude povolená jazda motorových vozidiel v protismere len pri zjazde účastníkov z Pezinskej Baby. Bude potrebné počítať s úplným uzavretím Pezinskej Baby na nevyhnutne potrebný čas počas jazdy pelotónu do Pezinka, respektíve pri návrate do Perneka," približuje polícia.



Začiatok pretekov, a tým aj dopravných obmedzení, je naplánovaný na 10.00 h. Preteky budú prebiehať po dvoch okruhoch, a to po veľkej trase s dĺžkou 130 kilometrov, a malej trase s dĺžkou 89 kilometrov.



Veľká trasa povedie od nákupného centra v Lamači cez Stupavu, Lozorno, Jablonové, Pernek, sedlo Pezinská Baba, Vinosady, Modru, Budmerice, Štefanovú, Častú, hrad Červený kameň a Pílu a naspäť. Malá trasa povedie z Lamača cez Stupavu, Lozorno, Jablonové, Pernek, Malacky, Rohožník, Kuchyňu a späť.