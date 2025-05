Cyklistickú infraštruktúru v Žiline rozšíri nový BMX park

Žilina 17. mája (TASR) - V žilinskej časti Solinky vyrastie nové športovisko. Priaznivcom BMX jazdy ponúkne dve skokové dráhy, jednu pre začiatočníkov a druhú pre pokročilých a profesionálnych jazdcov. Nadácia Kia Slovakia poskytla na projekt grant vo výške 88.000 eur, takmer 10.000 doplatí radnica. Informovala o tom žilinská hovorkyňa Zuzana Ondrášová.



Nové športovisko nenaruší prírodný ráz lokality a zapadne do prostredia. Jeho súčasťou budú hlinené skoky, dráhy spevní prírodný kameň a areál doplní nová zeleň. Územie si zachová svoj pôvodný lúčny charakter a ponúkne nové možnosti aktívneho oddychu. Vjazd a výjazd do areálu bude napojený na jestvujúce poľné, resp. letné cesty a cyklotrasy, prípadne turistické chodníky. Pri tratiach budú umiestnené informačné tabule.



Podľa žilinského primátora Petra Fiabáne BMX park poskytne bezpečné a zaujímavé miesto na tréning, zábavu a rozvoj cyklistiky aj adrenalínových športov. Projekt nadväzuje na bikepark na Oravskej ceste, vďaka čomu jeho realizácia významne rozšíri rozsah a kvalitu cyklistickej infraštruktúry v meste.



„Nadácia Kia Slovakia je partnerom pri mnohých projektoch prospešných pre Žilinu. V minulom roku sa nám s jej podporou podarilo dokončiť napríklad skatepark pri vodnom diele či zlepšiť podmienky pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov plavárne. Jumpzone Žilina Solinky je ďalším kúskom dôležitej športovo-rekreačnej infraštruktúry, ktorá by v modernom meste nemala chýbať,“ zdôraznil Fiabáne.