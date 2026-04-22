Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. apríl 2026
< sekcia Regióny

Cyklistickú sezónu v Myjave otvorí spoločná cyklojazda

Ilustračné foto. Foto: TASR František Iván

Autor TASR
Myjava 22. apríla (TASR) - Mesto Myjava pripravuje na sobotu (25. 4.) spoločnú cyklojazdu pre verejnosť, ktorá o 13.00 h pred mestským úradom odštartuje cyklistickú sezónu. Podujatie je určené pre deti aj dospelých bez ohľadu na vek či výkonnosť. Radnica o tom informovala na svojom webe.

Trasa povedie cez Brestovec, Horný výhon a Lipovčeky, pričom účastníci následne dorazia k lyžiarskemu vleku v Starej Myjave. Cyklistov bude sprevádzať mestská polícia. V cieli bude pripravené občerstvenie a možnosť vyskúšať si jazdu na trailoch pod vedením inštruktora. K dispozícii budú dva existujúce traily a nový ľahký trail vhodný aj pre začiatočníkov a deti.

Organizátori zdôrazňujú, že cyklojazda bude mať nenáročné tempo a je vhodná aj pre rodiny s deťmi. Zároveň pripomínajú potrebu dodržať bezpečnostné opatrenia, najmä mať bicykel v dobrom technickom stave a používať prilbu. Na podujatie nie je potrebná registrácia, stačí prísť včas na miesto štartu pred mestský úrad.
Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle