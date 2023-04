Cyklistický chodník Moskovská trieda - Kremnická bude stáť 320.000 eur

Košice 4. apríla (TASR) - Rekonštrukcia a modernizácia cyklistického chodníka Moskovská trieda - Kremnická v Košiciach bude stáť necelých 320.000 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, ktorú na základe výsledkov verejného obstarávania podpísali mesto Košice a firma Astex.



"Projekt rieši stavebné úpravy existujúcich chodníkov pre peších s cieľom oddelenia pešej a cyklistickej dopravy. Navrhovaná cyklistická komunikácia sa začína za priechodom pre chodcov a cyklistov cez vetvu spájajúcu Triedu KVP a Moskovskú triedu a končí sa pri priechode cez Triedu KVP za križovatkou s Kremnickou ulicou," uvádza sa vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Súčasťou projektu sú aj sadové úpravy. Projekt má byť financovaný prevažne z eurofondov.



Zmluvu o dielo uzavrela samospráva s úspešným uchádzačom v závere marca. Práce by mali byť hotové do štyroch mesiacov od nadobudnutia jej právoplatnosti.