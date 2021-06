OPITÁ VODIČKA ZRAZILA CYKLISTKU, nehoda sa skončila tragicky

Zlaté Moravce 4. júna (TASR) - Pri dopravnej nehode neďaleko Zlatých Moraviec prišla o život 65-ročná cyklistka. Nehoda sa stala vo štvrtok (3. 6.) vo večerných hodinách na ceste medzi obcami Volkovce a Olichov. „Záchranné zložky boli približne o 20.00 hodine vyslané k dopravnej nehode, pri ktorej 27-ročná vodička pravdepodobne prešla do protismeru a ľavou stranou svojho vozidla Peugeot 207 zachytila cyklistku. Tá utrpela pri zrážke zranenia nezlučiteľné so životom,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Auto skončilo po zrážke v poli. Prítomná policajná hliadka podrobila vodičku dychovej skúške. „Jej výsledok je šokujúci, potvrdila 1,01 miligramu alkoholu na liter vydýchnutého vzduchu, čo je v prepočte 2,10 promile, a teda stav ťažkej opitosti,“ potvrdila polícia. Vodička bola umiestnená do policajnej cely a po vytriezvení s ňou budú vykonávané ďalšie procesné úkony.



Okolnosti tragickej nehody, miera jej zavinenia a presná príčina budú predmetom vyšetrovania polície. V prípade je už vedené trestné stíhanie vo veci pre trestný čin usmrtenia.