Cyklistka v Bratislave nezosadla z bicykla a spôsobila dopravnú nehodu

Bratislava 4. júla (TASR) - Policajti odboru dopravných nehôd krajského dopravného inšpektorátu vyšetrujú okolnosti dopravnej nehody, ktorá sa stala v piatok (1. 7.) vo večerných hodinách na priechode pre chodcov na Kutlíkovej ulici v Bratislave. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



V čase okolo 18.00 h pred priechodom pre chodcov cyklistka nerešpektovala príslušné dopravné značenie 'Zosadni z bicykla' a vošla na priechod. "Vodič motorového vozidla prechádzajúci týmto úsekom v smere na Pajštúnsku ulicu cyklistke prednosť v jazde dal, avšak vodič vozidla prechádzajúci v smere z Pajštúnskej ulice pre krátku vzdialenosť vozidlo zabrzdiť nedokázal. Následkom toho cyklistka narazila predným kolesom do ľavej strany idúceho vozidla a spadla na čelné sklo," uviedla Šimková. Cyklistka utrpela zranenie, ktoré si vyžiadalo jej prevoz do jednej z nemocníc.



Bratislavská polícia preto apeluje aj na nemotorových účastníkov cestnej premávky, aby si na cestách dávali väčší pozor a rešpektovali príslušné dopravné značenie. "Každý účastník cestnej premávky je podľa zákona povinný dodržiavať jej pravidlá. Správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky," upozornila polícia. Cyklisti, ktorí jazdia po cestných komunikáciách, by nemali preceňovať svoje schopnosti a zručnosti a zároveň by mali zvážiť riziká, ktoré im hrozia od okoloidúcich motorových vozidiel.