Cyklistov v Košickom kraji opäť prevezú cyklobusy aj vybrané linky

Košice 10. mája (TASR) – Priaznivci cyklistiky v Košickom kraji budú mať opäť možnosť dostať sa autobusom do turistických lokalít v regiónoch. Špeciálny cyklobus bude premávať do vinohradníckej oblasti Tokaj a cyklopreprava bude súčasťou viacerých pravidelných autobusových spojov smerom na Spiš, Zemplín, Gemer a v rámci Abova. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.



Prvý "Cyklobus na Tokaj" vypravia v sobotu 13. mája. S prepravnou kapacitou 30 bicyklov bude premávať každú sobotu počas mája a júna na trase Košice – Slanec – Čerhov - Borša – Streda nad Bodrogom a späť. K dispozícii bude aj peším turistom. Lístky si záujemcovia môžu kúpiť osobne v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej 48 v Košiciach alebo online na stránke vylety.kosiceregion.travel.



Bicyklom na Spiš, Gemer a Abov sa bude možné dopraviť spoločnosťou eurobus, vybrané autobusy budú mať nosiče na šesť bicyklov. "Prvé autobusové spojenie ponúkajúce možnosť prepravy bicyklov na pravidelnej linke 801409 s trasou Košice – Gelnica a späť bude v prevádzke od 3. júna do 30. septembra 2023 vždy počas víkendov a sviatkov," uviedol vedúci odboru prímestskej a mestskej dopravy autodopravcu Rudolf Dzuruš. Výlučne soboty budú patriť pravidelnému spojeniu na linke 802431, ktoré prevedie cyklistov po Above do Zlatej Idky, či na linke 802437 do Kostolian nad Hornádom od 1. júna do 30. septembra. V danom období bude počas sobôt premávať s cyklonosičom aj autobus na pravidelnej linke 808405 smerujúci do Rožňavy. Prepravu bicykla si môžu návštevníci zakúpiť priamo u vodiča.



O niečo väčšia prepravná kapacita bude na autobusových linkách 810438 na trase Spišská Nová Ves – Čingov – Kopanec sedlo – Stratená – Dobšinská ľadová jaskyňa – Dedinky – Palcmanská Maša. "Autobusové spoje smerujúce do Slovenského raja budú ako minulé roky vybavené cykloprívesom s kapacitou 15 bicyklov. Novinkou v porovnaní s predošlými sezónami je, že budú v prevádzke denne, aj počas víkendov aj štátnych sviatkov v časovom období od 1. júla do 3. septembra," uviedla Michaela Kriváňová, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš.



Spoločnosť Arriva Michalovce ponúka cykloprepravu s kapacitou šesť bicyklov smerom na Zemplín na pravidelnej linke 809401 Košice - Remetské Hámre a na Tokaj na linke 811407 Košice – Malá Tŕňa. Dostupné budú denne od 3. júna do 15. októbra, pričom spojenie na Zemplín bude počas víkendov a sviatkov zachádzať až k Morskému oku. "Lístky na cykloprepravu je možné si zakúpiť priamo u vodiča, no zároveň je možná rezervácia miesta vopred na telefónnom čísle dispečingu spoločnosti +421-905-931-945, najneskôr do 15.00 h predo dňom cykloprepravy," priblížil dopravný riaditeľ spoločnosti Milan Kučma.



Prepravu cyklistov ponúka KSK v spolupráci s regionálnymi dopravcami a pod gesciou Košice Región Turizmus.