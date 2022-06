Cyklistov v Košickom kraji prevezú cyklobusy aj vybrané linky

Košice 16. júna (TASR) – Priaznivci cyklistiky môžu v Košickom kraji využiť počas leta možnosti prepravy v autobusoch, a to buď v špeciálnych cyklobusoch z Košíc na Kojšovku, Gemer a Tokaj, alebo od soboty 18. júna aj v pravidelných spojoch smerom na Spiš, Zemplín a Tokaj. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.



Obľubu si získali cyklobusy s prepravou 30 bicyklov, pilotne spustené v kraji minulý rok. V ponuke sú tieto mimoriadne vypravované spoje počas víkendov a záujemcovia tak na bicykli môžu navštíviť aj vzdialenejšie lokality a trasy. Cyklobusy vybavené špeciálnym prívesom začínajú trasy na autobusovej stanici v Košiciach.



Na pravidelných linkách budú mať autobusy cyklonosiče s kapacitou šesť bicyklov. Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s regionálnymi dopravcami Arriva Michalovce a eurobus a krajskou organizáciou cestovného ruchu bude prepravovať cyklistov na pravidelných linkách do 16. októbra. Linky a zastávky boli vybrané tak, aby nadväzovali na obľúbené cyklotrasy či miesta so zaujímavými cieľmi. Počas víkendov a sviatkov to bude na pravidelných linkách 801409 Košice - Gelnica a 809401 Košice - Remetské Hámre a denne na linke 811407 Košice - Malá Tŕňa a späť.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku rozšírená ponuka reaguje na narastajúci záujem o cykloturistiku. "Okrem pilotných trás na Gemer, Tokaj a Kojšovku, ktoré bolo možné pohodlne bicyklom navštíviť už minulý rok, bude k dispozícii novinka, ktorou je možnosť vyviezť sa aj za prírodnými a kultúrnymi krásami Spiša a Zemplína, až priamo k Morskému oku," uviedol. Novinkou je aj zriadenie zastávky na Dargovskom kopci pri zrekonštruovanom Pamätníku Oslobodenia a víťazstva.



Podľa riaditeľky krajskej organizácie Košice Región Turizmus Lenky Vargovej Jurkovej sú v ponuke rozmanité tipy na cyklovýlety s rôznou náročnosťou tak, aby si každý cykloturista, športový aj rekreačný, mohol prísť na svoje.



Bicykle sa prepravujú bez príslušenstva, ako sú fľaše, pumpy či servisné tašky, z cykloprepravy pravidelných liniek sú vylúčené elektrobicykle, zatiaľ čo cyklobusy s prívesom túto možnosť poskytujú.



Informácie o sezónnej cyklopreprave a ponuku s tipmi na výlety nájdu záujemcovia na webstránke vylety.kosiceregion.com alebo v podobe letákov na palubách cyklobusov.