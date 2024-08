Cyklistov v Trenčíne čaká na Soblahovskej ulici dopravné obmedzenie

Trenčín 4. augusta (TASR) - Od pondelka (5. 8.) sa musia cyklisti v Trenčíne pripraviť na dopravné obmedzenia na Soblahovskej ulici. Týkať sa budú najmä cyklistov smerujúcich do centra mesta. Trvať budú až do 28. augusta. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Pre montáž požiarneho hydrantu v rámci revitalizácie areálu penziónu dôjde k odkopaniu vodovodu v cyklistickom páse pod cintorínom. Montážna jama bude v celej šírke zasahovať do cyklotrasy a čiastočne aj do pravého jazdného pruhu v smere do centra mesta. Voľná šírka cesty však zostane na úrovni minimálne päť metrov. Na prekážku upozorní dočasné značenie," informovala hovorkyňa.



Najviac opatrní by podľa nej mali byť cyklisti, ktorých bude počas prác v prípade potreby usmerňovať náležite poučená osoba. Cyklisti by v tomto úseku mali pred prekážkou zastaviť, prejsť asi 12 metrov po chodníku a potom pokračovať v jazde na bicykli v cyklopruhu.