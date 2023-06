Cyklistov v Trenčíne čakali pri starom moste raňajky zdarma

Trenčín 28. júna (TASR) – Raňajky zdarma čakali v stredu ráno pri starom železničnom moste v Trenčíne cyklistov, kolobežkárov i tých, ktorí išli peši. Podujatie v rámci kampane Do práce na bicykli pripravilo pre nemotorizovaných Trenčanov mesto Trenčín. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



"Raňajky potešili najmä ľudí, ktorí auto nechávajú doma a na svoju rannú cestu do práce či školy využívajú iné spôsoby dopravy, ako chôdzu, bicykel, korčule či kolobežku," uviedla hovorkyňa.



V Trenčíne podľa nej chodí počas júna do práce a späť inak ako autom 229 registrovaných tímov, ktoré vytvorilo 822 účastníkov. Doteraz najazdili na bicykli takmer 100.000 kilometrov, chôdzou prešli viac ako 2400 kilometrov a verejnou dopravou takmer 14.000 kilometrov.



Ako dodala, trenčianska samospráva uspela v žrebovaní o nové cyklostojisko a solárne svietidlá zabudované priamo do cyklotrasy, ktoré ju osvetlia počas noci.



"Podmienku účasti v žrebovaní, ktorou bolo aspoň 100 zaregistrovaných súťažiacich v samospráve, splnilo až 29 samospráv a medzi nimi aj Trenčín. Vyžrebované samosprávy získali nielen stojiská alebo solárne svietidlá, ale aj ich kompletnú inštaláciu," uzavrela Ságová.