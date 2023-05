Cyklobus aj turbus v B. Bystrici odštartuje svoju ďalšiu sezónu

Banská Bystrica 12. mája (TASR) - Cyklobus, ktorý cyklistov vyvezie priamo z centra Banskej Bystrice do horských lokalít Donovaly, Malý Šturec a Šachtičky, odštartuje svoju ďalšiu sezónu v sobotu (13. 5.). Premávať zo zastávky Strieborné námestie, ktorá je východiskovou pre všetky linky cyklobusu, bude počas víkendov a sviatkov až do konca septembra. TASR o tom informovala Terézia Fiľová z marketingu Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko.



"Napriek neustále rastúcim nákladom ostáva cestovné nezmenené, v naozaj symbolickej výške. Chceme tým podporiť spoznávanie krásnych kútov nášho regiónu a, samozrejme, motivovať návštevníkov i obyvateľov mesta k športovaniu," konštatoval zástupca banskobystrického primátora Jakub Gajdošík.



V sobotu vyrazí na cesty aj turistický autobus - turbus, ktorý dopraje zážitkovú jazdu s jedinečnými výhľadmi až pod vrchol Krížnej, ku Kráľovej studni. Jeho sezóna potrvá do posledných októbrových dní. Okrem bežnej prevádzky počas víkendov a sviatkov je možné si dohodnúť aj jazdy na objednávku pre väčšie skupiny.



Tento turistický cieľ je súčasťou parku tmavej oblohy s možnosťami pozorovania hviezd. Vlani tam pribudli aj nové informačné tabule popisujúce unikátnu flóru Veľkej Fatry.



"Vzhľadom na vysoký záujem o jazdy turbusom odporúčam cestujúcej verejnosti možnosť rezervovať si miesto cez webovú stránku dopravcu," dodal Jiří Pěč z OOCR Stredné Slovensko.



Partnermi uvedených turistických aktivít sú mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj a ministerstvo dopravy.