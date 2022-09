Cyklobusy v Trenčianskom kraji je možné využívať až do konca septembra

Trenčín 3. septembra (TASR) – Službu cyklobusov na dvoch autobusových linkách v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) môžu milovníci cykloturistiky využiť až do konca septembra. Informovala o tom Sláva Gajdošíková z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



Na autobusy s vozíkom je podľa nej možné bezpečne upevniť až 24 bicyklov. Premávajú počas víkendov a sviatočných dní už štyri mesiace. Možnosť previezť sa nimi využilo tento rok už 300 cyklistov. Cyklobusy budú jazdiť na dvoch overených autobusových linkách až do konca septembra 2022.



Linka Dubnica nad Váhom - Ilava - Valaská Belá - Nitrianske Rudno ponúka možnosť využiť cyklotrasy, ktoré zvládnu aj rodiny s deťmi, v Strážovských vrchoch si prídu na svoje aj náročnejší cykloturisti. Linka Trenčín - Dubodiel - Bánovce nad Bebravou umožní prístup na cyklotrasu hrebeňom Považského Inovca či na cyklotrasu až do Bikeparku v Kálnici.



Cyklobusy aj tento rok zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín. Za prepravu bicykla zaplatia cykloturisti symbolické jedno euro.