Cyklobusy v Žilinskom kraji budú premávať do piatich destinácií

Žilina 26. apríla (TASR) – Cyklobusy začnú v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) premávať v sobotu (29. 4.). Dvaja dopravcovia zabezpečia počas sezóny ich trasy do piatich cykloturistických destinácií. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Doplnila, že cena za prepravu bicykla zostáva vo výške 50 centov a cestujúci zaplatia obyčajné cestovné podľa tarifných podmienok dopravcov. "Aj napriek náročnej situácii, v ktorej sa samosprávy momentálne nachádzajú, pokračujeme vo financovaní cyklobusov. Verím, že cestujúci tento fakt využijú a náš kraj sa opäť stane vyhľadávaným cykloturistickým cieľom," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Spoločnosť SAD Žilina začne posledný aprílový víkend jazdiť do lokalít Terchová, Nová Bystrica a Turčianske Teplice. "Cyklobusové spoje budú premávať v sobotu, v nedeľu a vo sviatok do 1. októbra 2023. V termíne od 7. júla do 25. augusta 2023 budú jazdiť aj v piatok. V cestovných poriadkoch došlo k úprave v prípade cyklobusov do Terchovej a Novej Bystrice, pričom je vynechaná zastávka Žilina, Kysucká. Dôvodom je uzatvorenie podchodu na Kysuckej ulici," vysvetlila hovorkyňa ŽSK.



Cyklobusy dopravcu Arriva Liorbus začnú jazdiť od soboty 3. júna. "Na Orave budú jazdiť cez víkendy, sviatky a denne počas letných prázdnin. Na Liptove budú premávať počas víkendov a sviatkov. Cyklobusová sezóna sa na Orave končí 30. septembra a na Liptove 24. septembra," dodala Lacová s tým, že podrobné informácie o cyklobusoch a cestovné poriadky nájdu záujemcovia na webových stránkach zmluvných prepravcov.