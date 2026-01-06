Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 6. január 2026Meniny má Antónia
< sekcia Regióny

Cyklochodník do Môťovej počíta s vyrovnaním právnych vzťahov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Projektový zámer schválila Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja Zvolen a aj zvolenské mestské zastupiteľstvo (MsZ).

Autor TASR
Zvolen 6. januára (TASR) - Projekt vybudovania cyklochodníka v úseku Námestie SNP - sídlisko Sekier-Môťová vo Zvolene počíta s vyrovnaním majetkovo-právnych vzťahov k niektorým pozemkom. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.

Keďže však podľa samosprávy počet súkromných vlastníkov nie je vysoký, verí, že počas tohto roka sa podarí všetko pripraviť tak, aby mesto mohlo najneskôr v jeho závere vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela.

Projektový zámer schválila Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja Zvolen a aj zvolenské mestské zastupiteľstvo (MsZ). Mesto následne pripravilo podanie žiadosti o príspevok z eurofondov. „Zároveň mesto pokračuje v príprave všetkých potrebných povolení na uskutočnenie stavby,“ objasnil hovorca.

Samospráva pripomína, že projekt je v súlade s platným územným plánom mesta a programom rozvoja obce. Celkové predpokladané náklady sú 3.798.003 eur, v rovnakej sume sú aj oprávnené výdavky. Zdroj z Európskej únie (85 percent) je 3.228.302 eur, zo štátneho rozpočtu (15 percent) pôjde suma 569.700 eur. Súčasťou oprávnených výdavkov projektu sú aj výdavky na stavebný dozor a nepredvídané práce.

Celková plánovaná dĺžka chodníka je 2720 metrov. Začiatok chodníka je v križovatke ulíc Sokolská a Štefana Višňovského. Následne vedie po uliciach Štefana Višňovského a Janka Jesenského k lávke ponad nákladnú železničnú stanicu. Trasu vytvoria kombináciou rôznych typov ciest, ktoré sú vhodné pre cyklistov.
.

Neprehliadnite

Týždenník: Silnejší môže všetko

Fico: Urobím všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny

Pellegrini a Raši zablahoželali Schusterovi k jeho 92. narodeninám

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika