Cyklochodník do Môťovej počíta s vyrovnaním právnych vzťahov
Autor TASR
Zvolen 6. januára (TASR) - Projekt vybudovania cyklochodníka v úseku Námestie SNP - sídlisko Sekier-Môťová vo Zvolene počíta s vyrovnaním majetkovo-právnych vzťahov k niektorým pozemkom. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Projektový zámer schválila Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja Zvolen a aj zvolenské mestské zastupiteľstvo (MsZ). Mesto následne pripravilo podanie žiadosti o príspevok z eurofondov. „Zároveň mesto pokračuje v príprave všetkých potrebných povolení na uskutočnenie stavby,“ objasnil hovorca.
Keďže však podľa samosprávy počet súkromných vlastníkov nie je vysoký, verí, že počas tohto roka sa podarí všetko pripraviť tak, aby mesto mohlo najneskôr v jeho závere vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela.
Projektový zámer schválila Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja Zvolen a aj zvolenské mestské zastupiteľstvo (MsZ). Mesto následne pripravilo podanie žiadosti o príspevok z eurofondov. „Zároveň mesto pokračuje v príprave všetkých potrebných povolení na uskutočnenie stavby,“ objasnil hovorca.
Samospráva pripomína, že projekt je v súlade s platným územným plánom mesta a programom rozvoja obce. Celkové predpokladané náklady sú 3.798.003 eur, v rovnakej sume sú aj oprávnené výdavky. Zdroj z Európskej únie (85 percent) je 3.228.302 eur, zo štátneho rozpočtu (15 percent) pôjde suma 569.700 eur. Súčasťou oprávnených výdavkov projektu sú aj výdavky na stavebný dozor a nepredvídané práce.
Celková plánovaná dĺžka chodníka je 2720 metrov. Začiatok chodníka je v križovatke ulíc Sokolská a Štefana Višňovského. Následne vedie po uliciach Štefana Višňovského a Janka Jesenského k lávke ponad nákladnú železničnú stanicu. Trasu vytvoria kombináciou rôznych typov ciest, ktoré sú vhodné pre cyklistov.