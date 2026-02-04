< sekcia Regióny
Cyklochodník má prepojiť mesto Giraltovce s obcami Kračúnovce a Lúčka
Autor TASR
Giraltovce 4. februára (TASR) - Zámer vybudovania cyklochodníka, ktorý by v budúcnosti prepojil mesto Giraltovce s priľahlými obcami Kračúnovce a Lúčka, bol hlavnou témou pracovného stretnutia zástupcov mesta a Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktoré sa uskutočnilo v uplynulých dňoch na Mestskom úrade (MsÚ) v Giraltovciach. Mesto o tom informuje na svojej webstránke.
Hlavnou témou rokovania bol zámer vybudovania cyklochodníka, ktorý by v budúcnosti prepojil mesto Giraltovce s priľahlými obcami Kračúnovce a Lúčka. „Cieľom projektu je vytvorenie bezpečného a udržateľného dopravného prepojenia, ktoré umožní obyvateľom týchto obcí dochádzať do Giraltoviec bez potreby využívania individuálnej automobilovej alebo hromadnej dopravy. Uvedená trasa je dlhodobo plánovaná a účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe jej zapracovania do Územného plánu PSK. Zároveň sa zdôraznila potreba jej zaradenia do kostrovej siete cyklotrás v rámci kraja,“ uvádza radnica.
Stretnutie podľa nej prebehlo v konštruktívnej atmosfére a potvrdilo spoločný záujem všetkých zúčastnených o rozvoj cyklotrás a turistických chodníkov v regióne pod Duklou. „Rozvoj takejto infraštruktúry predstavuje dôležitý krok k zvýšeniu atraktivity regiónu pre návštevníkov, no predovšetkým k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov, ktorí získajú nové možnosti bezpečného a ekologického pohybu,“ dopĺňa radnica.
Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia odboru strategického rozvoja - oddelenia cestovného ruchu Úradu PSK Roman Pavlík a Michal Doba, primátor mesta Giraltovce Pavol Tchurík, krajský poslanec za okres Svidník Ján Vook, ako aj Emil Mati z oddelenia výstavby MsÚ v Giraltovciach.
