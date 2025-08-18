< sekcia Regióny
Cyklochodník medzi Nemšovou a Horným Srním uzatvoria
Práce sa realizujú počas cyklosezóny z dôvodu potreby dodržania harmonogramu výstavby a všetkých administratívno-technických požiadaviek poskytovateľa príspevku.
Autor TASR
Nemšová 18. augusta (TASR) - Cyklochodník Bevlava medzi Nemšovou a Horným Srním je od pondelkového poludnia z dôvodu výstavby novej lávky a obnovy úseku Nemšová - Šidlíkové uzavretý. Uzávera potrvá do odvolania. Informoval o tom Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) na svojej webovej stránke.
„Úsek cyklotrasy je uzavretý od Vlárskej ulice až po poľnohospodárske družstvo v Hornom Srní. Cyklistov čaká dočasné obmedzenie používania tejto hlavnej cyklospojnice spájajúcej Nemšovú s obcou Horné Srnie, zvýšiť musia opatrnosť pri využití cesty I/57,“ informuje TSK.
Práce sa realizujú počas cyklosezóny z dôvodu potreby dodržania harmonogramu výstavby a všetkých administratívno-technických požiadaviek poskytovateľa príspevku. Na realizáciu projektu schválil rezort dopravy mestu Nemšová nenávratný finančný príspevok z plánu obnovy a odolnosti vo výške takmer 820.000 eur.
Otvorenie obnoveného a zmodernizovaného cyklochodníka sa očakáva v apríli 2026, o ukončení prác a opätovnom otvorení cyklochodníka budú verejnosť včas informovať.
„Úsek cyklotrasy je uzavretý od Vlárskej ulice až po poľnohospodárske družstvo v Hornom Srní. Cyklistov čaká dočasné obmedzenie používania tejto hlavnej cyklospojnice spájajúcej Nemšovú s obcou Horné Srnie, zvýšiť musia opatrnosť pri využití cesty I/57,“ informuje TSK.
Práce sa realizujú počas cyklosezóny z dôvodu potreby dodržania harmonogramu výstavby a všetkých administratívno-technických požiadaviek poskytovateľa príspevku. Na realizáciu projektu schválil rezort dopravy mestu Nemšová nenávratný finančný príspevok z plánu obnovy a odolnosti vo výške takmer 820.000 eur.
Otvorenie obnoveného a zmodernizovaného cyklochodníka sa očakáva v apríli 2026, o ukončení prác a opätovnom otvorení cyklochodníka budú verejnosť včas informovať.