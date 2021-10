Cyklochodník na Domaši chcú financovať z novej výzvy rezortu rozvoja

Kvakovce 17. októbra (TASR) – Výstavbu cyklochodníka, ktorý má spojiť rekreačné oblasti Dobrá a Tišava na vodnej nádrži Domaša, by chcela obec Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou financovať v rámci najnovšej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Rozpočet celého projektu predstavuje približne 6,42 milióna eur, informovala TASR predsedníčka komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce Martina Timková.



"Chodník pre peších je naplánovaný priamo z obce Kvakovce do rekreačnej oblasti Domaša Dobrá s odbočkou k lyžiarskemu vleku, a to z dôvodu potenciálneho prepojenia Domaše so Slanskými vrchmi, následne bude pokračovať od hotela Garden z Dobrej na Tíšavu," priblížila s tým, že plánovaná dĺžka chodníka, na ktorý má obec vďaka príspevku z Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou spracovanú projektovú dokumentáciu a už aj právoplatné stavebné povolenia, je niečo vyše 12,5 kilometra. Šírka asfaltovej komunikácie má byť 4,5 metra, naprojektované sú aj krajnice so šírkou 25 centimetrov. Podľa Timkovej budú môcť cyklisti v rámci trasy využiť návštevu vyhliadkového bodu na vrchu Bučky, jej súčasťou budú tiež odbočky k vodnej hladine či kostolíku na Trepci, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.



"Prepojením dvoch najväčších stredísk sústredeného cestovného ruchu na Domaši sa zvýši turistický potenciál destinácie, čo bude mať za následok hospodárske oživenia celého regiónu," odôvodnila Timková snahu samosprávy, pričom pripomenula, že návštevnosť oboch stredísk aktuálne predstavuje okolo 330.000 turistov a cyklotrasa prepájajúca dva okresy (Vranovský a Stropkovský, pozn. TASR) by do regiónu priniesla i nové pracovné príležitosti.