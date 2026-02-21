< sekcia Regióny
Cyklochodník Pod Párovcami sa má na jar stať cyklotepnou mesta
Nová trasa sa má začínať pred evanjelickým kostolom a viesť cez celú ulicu Pod Párovcami až k letisku.
Autor TASR
Piešťany 21. februára (TASR) - Cyklochodník Pod Párovcami v Piešťanoch by sa mal už na jar stať cyklotepnou „starých Piešťan“. Výstavba je v plnom prúde. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Peter Jančovič, ide o významnú investíciu, ktorá zásadne zlepší prepojenie s centrom mesta a prinesie bezpečnejšie podmienky pre cyklistov aj chodcov.
Primátor zdôraznil, že mesto má voči „starým Piešťanom“ investičný dlh. „Buduje sa cyklotepna, pretože v starých Piešťanoch reálne nemáme žiadny dlhší cyklochodník pre takéto cyklistické mesto. Nemáme bezpečné prepojenie na centrum mesta,“ skonštatoval.
Nová trasa sa má začínať pred evanjelickým kostolom a viesť cez celú ulicu Pod Párovcami až k letisku. „Tento cyklochodník bude spájať celé staré Piešťany s centrom mesta,“ priblížil primátor. Projekt podľa neho umožní bezpečný presun obyvateľov do práce, na úrady či do škôl. „Rodičia budú môcť pustiť dieťa bezpečne po cyklochodníku do školy,“ doplnil.
Súčasťou stavby je aj vybudovanie nových priechodov pre chodcov a cyklistov, presun a modernizácia stojísk na odpad, nový mobiliár a výsadba zelene. Popri cyklotrase vznikne aj nový chodník pre peších po celej dĺžke ulice. „V rámci cyklochodníka sa vybuduje aj nový chodník pre peších, pohodlný, kvalitný, cez celé staré Piešťany,“ uviedol.
Mesto plánuje práce ukončiť približne do konca apríla, respektíve začiatku mája. „Termín je šibeničný, ale verím, že to zvládneme,“ dodal primátor. V bezprostrednej blízkosti sa zároveň realizuje aj obnova centrálnej lúky v mestskom parku, ktorá má priniesť nové výsadby, chodníky, osvetlenie a oddychové prvky pre obyvateľov aj návštevníkov mesta.
Jančovič tiež reagoval na otázky obyvateľov, prečo mesto nerealizuje aj iné projekty. Podľa jeho slov je využitie externých zdrojov viazané na konkrétne výzvy Európskej únie. „Nie každý deň získate takmer tri milióny eur na cyklochodník. Môžeme získať peniaze z eurofondov len na to, na čo sú vyhlásené výzvy. Keď podporujú cyklodopravu, tak sa hlásime o cyklochodníky,“ ozrejmil.
Mesto vybralo zhotoviteľa v opakovanom verejnom obstarávaní, keďže v prvom obstarávaní pôvodný víťaz nesplnil podmienky a ďalší uchádzač zmluvu nepodpísal pre krátky termín realizácie. Zmluvu podpísalo so spoločnosťou Ľubomír Kutan - TKO Ekopress II v hodnote takmer 2,4 milióna eur.
Keďže projekt bol úspešný vo výzve Ministerstva dopravy (MD) SR financovanej z plánu obnovy, zameranej na rozvoj cyklistickej infraštruktúry, mesto po podpise zmluvy so zhotoviteľom požiadalo MD SR o predĺženie doby oprávnenosti výdavkov, čomu rezort vyhovel.
