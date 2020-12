Cyklochodník v Partizánskom chcú financovať z fondov Európskej únie

Partizánske 28. decembra (TASR) - Výstavbu cyklochodníka v Partizánskom plánuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Nová cyklotrasa je prvou etapou projektu zlepšenia cyklistickej infraštruktúry na hornej Nitre a stáť by mala viac ako 1,1 milióna eur, informovala hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



"Cyklotrasa v dĺžke 4,62 kilometra, ktorá spojí Partizánske a jeho mestskú časť Šimonovany, by mala byť spoločným chodníkom pre cyklistov i chodcov a úplne oddelená od motorovej dopravy," uviedla Kukučková.



Celkové oprávnené výdavky na tento projekt podľa nej predstavujú viac ako 1,1 milióna eur, nenávratný finančný príspevok je vo výške približne 1,05 milióna eur, pričom TSK by sa mal na financovaní podieľať sumou približne 55.000 eur.



Cyklistický chodník má spájať významné pamiatky niekdajšieho obuvníckeho mesta a viesť má popri korune hrádze rieky Nitra. Samospráva Partizánskeho mala investíciu pôvodne realizovať v rámci cezhraničného projektu, Valašské Meziříčí však pre finančnú náročnosť svojho zámeru od realizácie ustúpilo. Mesto sa neskôr dohodlo s krajskou samosprávou, že projekt zabezpečí TSK.