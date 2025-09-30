< sekcia Regióny
Cyklochodník v Prešove odovzdali v predstihu
Pôvodne malo byť dielo dokončené v januári 2026.
Autor TASR
Prešov 30. septembra (TASR) - Nový chodník a cyklochodník na Royovej ulici v Prešove, ktorý vytvoril prepojenie s ulicou Zlatobanskou odovzdali v utorok do užívania. Stavbu od júna zhotovila spoločnosť Metrostav DS a.s.. Pôvodne malo byť dielo dokončené v januári 2026. Celková investícia predstavuje 417.000 eur s DPH, väčšina sumy bola hradená z fondov Európskej únie.
Okrem cyklochodníka vybudovali aj chodník pre peších. Pribudlo nové verejné osvetlenie a vysadili tiež vysokú zeleň.
„Urobili sme to v extrémne krátkom čase, v podstate za mesiac bola stavba realizovaná. Po Wolkerovej je to druhý taký extrémne rýchly termín, kedy v podstate viac ako dva mesiace skôr je dielo ukončené. Tento chodník a následne aj chodník, ktorý bude napájať Solivar, sú extrémne dôležitou súčasťou cyklochodníkov v meste Prešov. Týmto chodníkom jednak sprístupňujeme nové lokality a prepájame ich so sídliskom Šváby a zároveň do mesiaca by sme mali mať hotový cyklochodník zo Solivara a prepojíme ich cykloželezničkou, teda s jedným z najkrajších cyklochodníkov tuná v regióne, ktorý vedie z Prešova na Sigord k vodnej nádrži,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Ako povedal, vybudovanie cyklochodníka je obrovským prínosom pre celú lokalitu. „Myslím si, že hlavne mládež si to užije. Sú tu základné školy, je tu celá infraštruktúra,“ povedal Oľha.
Plánom mesta je podľa jeho slov na budúci rok rozšíriť cyklochodníky o ďalších asi sedem až osem kilometrov.
„Projektujeme už pokračovanie Wolkerovej ulice, z Wolkerovej ulice cyklochodník až ku v podstate jazdeckému areálu, takže to je ďalšia trasa. Máme pripravené projektové dokumentácie, zatiaľ nerealizujeme prepojenie od mosta Jána Pavla smerom hore a aktuálne sme zadali štúdiu a začíname pripravovať projektovú dokumentáciu pre pokračovanie Eurovelo smerom do Hanisky, kde by sa na nás mal napojiť Prešovský samosprávny kraj, ďalej pokračovať do Košíc a postupne až do Grécka. Všetky tieto plány sú buď v stave súťaže, ktorú spustíme čo najskôr alebo v projektovej príprave,“ dodal Oľha.
