< sekcia Regióny
Cyklochodník v Sabinove má byť ukončený do šiestich mesiacov
Stavenisko bolo zhotoviteľovi, spoločnosti Eko Svip, ktorá má na starosti celkovú revitalizáciu doteraz zanedbaného priestoru pri historickom hradobnom opevnení, odovzdané 1. septembra.
Autor TASR
Sabinov 9. septembra (TASR) - Mesto Sabinov začalo s výstavbou cyklochodníka Hradobná ulička. Cieľom projektu je kultivovať a sprístupniť južnú časť centrálnej pamiatkovej zóny mesta. Výstavba by mala byť ukončená do šiestich mesiacov. Mesto o tom informuje na svojej webstránke.
Stavenisko bolo zhotoviteľovi, spoločnosti Eko Svip, ktorá má na starosti celkovú revitalizáciu doteraz zanedbaného priestoru pri historickom hradobnom opevnení, odovzdané 1. septembra.
Hlavným cieľom projektu je podľa radnice zvýšiť bezpečnosť a komfort pre obyvateľov aj návštevníkov mesta, podporiť cyklistickú infraštruktúru a zároveň upriamiť pozornosť na kultúrne dedičstvo - národnú kultúrnu pamiatku hradobného opevnenia. Výsledkom bude moderný a bezpečný priestor pre cyklistov, peších aj milovníkov histórie.
Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027, pričom jeho celkový rozpočet predstavuje 433.900 eur.
Stavenisko bolo zhotoviteľovi, spoločnosti Eko Svip, ktorá má na starosti celkovú revitalizáciu doteraz zanedbaného priestoru pri historickom hradobnom opevnení, odovzdané 1. septembra.
Hlavným cieľom projektu je podľa radnice zvýšiť bezpečnosť a komfort pre obyvateľov aj návštevníkov mesta, podporiť cyklistickú infraštruktúru a zároveň upriamiť pozornosť na kultúrne dedičstvo - národnú kultúrnu pamiatku hradobného opevnenia. Výsledkom bude moderný a bezpečný priestor pre cyklistov, peších aj milovníkov histórie.
Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027, pričom jeho celkový rozpočet predstavuje 433.900 eur.