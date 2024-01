Cyklochodníky v Rajeckej doline má prepojiť cyklistická dopravná tepna

Rajecké Teplice 21. januára (TASR) - Lokálne cyklochodníky a cyklistickú infraštruktúru v Rajeckej doline má prepojiť cyklistická dopravná tepna zo Žiliny do Rajeckých Teplíc a následne aj do Rajca, Fačkova a zrejme i do Čičmian. Pre TASR to povedal predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OO CR) Rajecká dolina Peter Slyško.



OO CR Rajecká dolina podľa neho na projekte cyklodopravy pracuje už štyri roky, vytvorili cyklotrasy a cyklistickú infraštruktúru. Momentálne je čas na vytvorenie ich komplexného prepojenia.



"Cyklotrasa je dôležitá nielen z pohľadu turistiky a cestovného ruchu, ale aj z pohľadu cyklodopravy. Cesta I/64 je natoľko vyťažená, že ľudia hľadajú alternatívny spôsob prepravy a dochádzky do práce. Cyklotrasa tak môže splniť nielen rekreačný, ale aj praktický, pragmatický či dopravný," zdôraznil Slyško.



Prvý úsek cyklotrasy zo Žiliny do Rajeckých Teplíc má podľa neho "pod palcom" žilinské regionálne druženie miest a obcí, iniciátorom druhej etapy je OO CR Rajecká dolina. Aktuálne komunikujú so samosprávami, podnikateľskými subjektmi v regióne, kúpeľmi. Do marca majú pripraviť štúdiu trasovania, do apríla budúceho roka by chceli predstaviť podklady pre územné plánovanie a získanie územného rozhodnutia.



Financie do cyklodopravy v Rajeckej doline majú ísť z eurofondov z plánu obnovy. Mali by byť súčasťou 100-miliónového balíka eurofondov, ktorý na stretnutí s primátormi a starostami miesta a obcí Rajeckej doliny avizovala v najbližších rokoch štátna tajomníčka rezortu dopravy Denisa Žiláková.