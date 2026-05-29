Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. máj 2026Meniny má Vilma
< sekcia Regióny

Cyklojazda Od Tatier k Dunaju: Polícia upozorňuje na obmedzenia

.
Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Cyklisti vyrazia približne o 10.00 h od Mestského úradu Šaľa cez ulicu Štúrova na cestu I/75 smer Galanta - Sládkovičovo.

Autor TASR
Trnava 29. mája (TASR) - Trnavská krajská polícia upozorňuje na možné dopravné obmedzenia súvisiace s konaním charitatívnej cyklojazdy Od Tatier k Dunaju. Cez Trnavský kraj cyklisti pôjdu v sobotu (30. 5.) v dopoludňajších hodinách, spresnila polícia.

„Cyklisti vyrazia približne o 10.00 h od Mestského úradu Šaľa cez ulicu Štúrova na cestu I/75 smer Galanta - Sládkovičovo - v Sládkovičove odbočka na cestu I/62, po ktorej budú pokračovať smer Senec - Bratislava,“ upozornili policajti.

Na uvedenej trase bude zvýšený pohyb cyklistov a sprevádzajúcich vozidiel. „Žiadame vodičov o tolerantnosť, opatrnosť a rešpektovanie pokynov usporiadateľov a policajtov,“ dodali.

.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta

Blanár: Indický premiér Módí v polovici júna navštívi Slovensko

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú