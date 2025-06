Cyklojazda trnavským regiónom povedie cez vinárske obce

Trnava 5. júna (TASR) - Nadšenci cykloturistiky môžu v sobotu 14. júna absolvovať cyklojazdu trnavským regiónom. Účastníci spolu prekonajú 40 kilometrov po trase medzi obcami, ktoré spája vinohradnícka tradícia. Informoval o tom výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Alexander Prostinák.



Štart je naplánovaný o 10.00 h z Námestia SNP v Trnave, odkiaľ sa cyklisti vydajú cez Sad Antona Bernoláka do miestnej oblasti Štrky. „Pokračovať budú po poľnej ceste a asfaltovej cyklotrase do Bohdanoviec nad Trnavou, ďalej do Šelpíc, popri Vlčej doline až do Ružovej doliny v Suchej nad Parnou. Tam ich, v miestnom vinárstve, čaká príjemná prestávka s občerstvením,“ priblížil Prostinák.



Po prestávke povedie trasa do Hája nad vodnou nádržou a cez Ružindolský chotár a obec Ružindol až do Bieleho Kostola. Cieľom spoločnej cyklojazdy je oddychová zóna v areáli trnavského golfového ihriska. „Cyklojazda sa koná na trase, ktorá sa stane súčasťou vinohradníckeho tematického okruhu. Ten prepojí obce s bohatou vinohradníckou tradíciou a poskytne cykloturistom bezpečný, zaujímavý a krajinársky hodnotný okruh v okolí Trnavy,“ podotkol Prostinák.