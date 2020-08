Cyklojazdu z Dubnice nad Váhom do Otrokovíc presunuli na september

Dubnica nad Váhom 14. augusta (TASR) – Športové podujatie, počas ktorého poputujú obyvatelia Dubnice nad Váhom do moravského partnerského mesta Otrokovice, si svoje miesto v kalendári napokon nájde aj v tomto roku. Pandémia narušila pôvodné plány zrealizovať cyklojazdu v tradičnom júnovom termíne, na bicykle preto nasadnú 26. septembra.



Ako informoval Jozef Martinka z referátu dopravy dubnickej radnice, počas piateho ročníka cyklistickej jazdy z Dubnice nad Váhom do Otrokovíc, ktorej organizátorom je mesto Otrokovice a mesto Dubnica nad Váhom, sa môžu účastníci tešiť na viac ako 90-kilometrovú trasu, ktorá bude prechádzať cez Horné Srnie, Brumov-Bylnice, Bojkovice, Uherský Brod, Částkov či Topolnú až do Otrokovíc.



„Sme radi, že sa nám aj napriek nepriaznivej situácii predsa podarilo nájsť spoločný termín a priateľská cyklojazda, ktorá je medzi našimi mestami obľúbená, sa napokon uskutoční," skonštatoval Martinka.



Na štarte pred Mestským úradom v Dubnici nad Váhom dostane každý účastník elektronický čip, prostredníctvom ktorého bude zaznamenávaný čas jeho jazdy. Všetci cyklisti sa napokon stretnú pri Spoločenskom dome v Otrokoviciach.



„Počas cyklojazdy bude zabezpečená zdravotná služba, rovnako budú k dispozícii aj občerstvovacie stanice," priblížil Martinka s tým, že na pretekoch sa môžu zúčastniť aj osoby mladšie ako 18 rokov, avšak s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Štartovné sa neplatí, podmienkou účasti je dobrý zdravotný stav.