Cyklomost cez Moravu by sa mohol volať Bociania lávka či Most nádeje

Bratislava 23. júla (TASR) – Názov nového cyklomosta spájajúceho Vysokú pri Morave s rakúskym Marcheggom by mohol byť definitívne známy v septembri. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) poslal rakúskemu partnerovi projektu vytypované návrhy, ktoré vygenerovali podnety verejnosti. Finálny výber bude mať na starosti zmiešaná slovensko-rakúska komisia vytvorená zo zástupcov samospráv.



Riaditeľ odboru komunikácie a propagácie Úradu BSK Michal Feik pripomenul, že návrh názvu musí rešpektovať určité podmienky, napríklad korešpondovať s historickými či prírodnými reáliami danej lokality, prípadne by jeho názov mal odrážať hodnoty Európskej únie a princípy partnerstva medzi krajinami. "Medzi slovenskými návrhmi, o ktorých sa bude rozhodovať, je Most bocianov/Bociania lávka, Cyklomost priateľstva, Most Márie Terézie, Most mieru, Most nádeje a Most železnej opony," konkretizoval Feik pre TASR.



Samotná výstavba odštartovala v apríli tohto roka, v súčasnosti sa už na rakúskej strane týčia pilóty i nájazdová rampa, na slovenskej strane boli vyvŕtané základy pre pilóty a už vidieť aj ich nadzemnú časť. "V septembri by malo prísť k preklenutiu oboch brehov Moravy 80 metrov dlhým oblúkom," dodal starosta Vysokej pri Morave a poslanec BSK Dušan Dvoran.



Most s celkovou dĺžkou 270 metrov, šírkou štyri metre a výškou približne 20 metrov by mal byť hotový najneskôr v lete 2022. Investície na stavbu predstavujú takmer šesť miliónov eur, zdroje poskytne program cezhraničnej spolupráce medzi Rakúskou a Slovenskou republikou.



Dokončením mosta sa vytvorí 21-kilometrový okruh, ktorý prepojí medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou cyklotrasou Kamp - Thaya - March a dva cyklomosty. Okrem toho vo Vysokej pri Morave i Cyklomost slobody v Devínskej Novej Vsi, ktorý prepája túto bratislavskú mestskú časť s rakúskym Schloss Hofom.