Cyklomost ponad Smrečianku v L. Mikuláši chcú začať stavať tento rok

Liptovský Mikuláš 4. mája (TASR) - Cyklochodník v Liptovskom Mikuláši plánujú v tomto roku rozšíriť o ďalší úsek, ktorý nadviaže na už existujúci v Okoličnom. Asfaltová trasa povedie ponad rieku Smrečianku k ceste do Závažnej Poruby. Súčasťou stavby bude aj prvý mestský cyklomost. TASR to potvrdila hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Perďoch Čapčíková.



Nový úsek bude mať 640 metrov. "Mesto na stavbu získalo 727.000 eur z eurofondov. Stavebné práce by sa mali začať už čoskoro, čaká sa len na kontrolu verejného obstarávania a po novej ceste by sme sa mohli previezť už v jeseni," načrtla hovorkyňa.



Cyklistická sezóna v meste sa zásluhou teplého počasia na chvíľu rozbehla už v apríli. Radnica očakáva, že naplno sa prejaví v máji.



Liptovský Mikuláš patrí podľa hovorkyne k slovenským lídrom v získavaní financií na budovanie cyklotrás a cyklochodníkov. Zdôraznila, že to isté platí aj o ich výstavbe. "Už dnes môže verejnosť po hrádzi Váhu našliapať po cyklochodníku 6,5 kilometra. Vnútromestská trasa má dĺžku tri kilometre a nadšenci dvoch kolies u nás majú k dispozícii aj také vymoženosti, ako je moderný pumptrackový areál či terénna trať na Háji Nicovô," pripomenula.