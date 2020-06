Cyklomost ponad Váh skráti vzdialenosť Madunice - Koplotovce

Madunice 24. júna (TASR) – Dĺžku 5,16 kilometra bude mať nový cyklochodník na trase Leopoldov – Červeník – Madunice – Koplotovce – Drahovce, ktorého súčasťou bude aj cyklomost cez rieku Váh. Obec Madunice v okrese Hlohovec naň získala prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Informovala o tom starostka obce Alena Jelušová.



S výstavbou by mali začať na jeseň, trvať by mala rok a pol. Cieľom je zintenzívniť cyklistický pohyb obyvateľov a vytvárať prepojenia, ktoré zlepšia dostupnosť k občianskej infraštruktúre. "Naši ľudia sa bicyklom ľahšie dostanú do práce, nateraz musia využívať aj frekventované cesty, čo je čím ďalej nebezpečnejšie," uviedla Jelušová. Cyklochodník, ktorý povedie po vale Váhu, zároveň umožní napájať sa na už existujúce cykloúseky a pomôže tak rozvoju cykloturistiky i regiónu.



Bonusom bude 305 metrov dlhý cyklomost medzi Madunicami a Koplotovcami. V súčasnosti je cesta z jednej obce do druhej dlhá po cestnej komunikácii viac ako 13 kilometrov, po jeho vybudovaní sa niekoľkonásobne skráti. "To bol dávny sen oboch našich obcí - vybudovať premostenie Váhu medzi nami. Naši predkovia si cestu skracovali brodením cez rieku," dodala Jelušová.