Cyklomost slobody v Devínskej Novej Vsi opäť otvorili, je nepoškodený

Bratislava 15. júla (TASR) - Cyklomost slobody v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktorý spája Slovensko s Rakúskom, v stredu opäť otvorili. Aj napriek tomu, že sa cezeň začiatkom júla pokúšal z rakúskej strany prejsť kamión so slovenským evidenčným číslom, je nepoškodený a bezpečný. Oznámil to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba s tým, že statika mosta je po jej preverení v poriadku. Kraj ani neeviduje žiadne spôsobené škody.



"Vo veľmi rýchlom čase sa nám podarilo preveriť statiku mosta a môžeme konštatovať, že je v poriadku, aj napriek prejazdu nedisciplinovaného vodiča spred dvoch týždňov. Doteraz nepoznáme motív tohto pána, je to v rukách orgánov činných v trestnom konaní. Spôsobil čin, ktorý môže byť klasifikovaný aj ako verejné ohrozenie," povedal v stredu Droba.



Dva typy skúmania, matematické modelovanie na počítačoch i skúmanie statiky mosta priamo v teréne, nenašli podľa šéfa BSK žiadne trhliny či posuny na dilatačných častiach mosta. Pripomenul, že cyklomost bol konštruovaný na nosnosť maximálne pre záchranné zložky, teda sanitky či hasičské autá, ktoré ním v prípade nutnosti vedia prejsť. Nebol však stavaný na záťaž nad 38 ton. Kamión, ktorý mostom prešiel, mal mať 40 ton.



Polícia obvinila 30-ročného Martina K. z okresu Trenčín, ktorý sa ako vodič kamióna pokúšal prejsť cez Cyklomost slobody. Za zločin všeobecného ohrozenia mu hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. "Vodič kamióna nerešpektoval dopravné značenie, z ktorého bolo zrejmé, že na uvedený cyklomost je zakázaný vjazd všetkých motorových vozidiel a rovnako, že je určený výlučne pre cyklistov a chodcov, a pokúsil sa cezeň prejsť," uviedli bratislavskí policajti. Takouto jazdou mal páchateľ vydať ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví, alebo škody veľkého rozsahu porušením statiky mosta.