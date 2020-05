Cyklopodujatie Parasport24 tour odštartuje vo Vršatskom Podhradí

Vršatské Podhradie 28. mája (TASR) – Trinásty ročník najväčšieho športovo–charitatívneho podujatia na Slovensku, Parasport24 tour, odštartuje tento rok z Vršatského Podhradia v Ilavskom okrese. Cyklistický pelotón zložený z hendikepovaných športovcov a známych osobností odštartuje v nedeľu 31. mája, podujatie potrvá do 3. júna.



Ako informoval organizátor podujatia Miroslav Buľovský, Parasport24 tour pomáha zdravotne hendikepovaným športovcom, ale aj sociálne slabším rodinám na celom Slovensku.



„Na začiatku sme akciu vytvorili, aby sme robili osvetu o živote ľudí s hendikepom. Za roky organizácie prerástla naša akcia do podpory ľudí s hendikepom a sociálne slabších rodín. Mám veľkú radosť, že sa nám Parasport24 tour opäť podarilo zorganizovať. Komunita hendikepovaných športovcov vďaka tomu už tradične aj s podporou osobností sadne na niekoľko dní na bicykle a každý deň bude na naplánovaných zastávkach pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú,” doplnil Buľovský s tým, že pre aktuálnu situáciu pôjde tento rok cyklistický pelotón iba naprieč Trenčianskym krajom.



Parasport24 tour každoročne pomôže desiatkam ľudí sumou niekoľko tisíc eur. Tento rok pomôžu rodinám v Zamarovciach, Nemšovej, Pruskom a v Mikušovciach, kde sociálne komisie obcí vybrali, kto pomoc potrebuje.



„Pravidelne nás podporujú osobnosti, ako Zuzana Vačková, Bibiana Ondrejková, Přemysl Boublík, Marianna Ďurianová, Martin Harich, Sima Martausová, Danka Barteková či Jakub Petraník. Tento rok nás prvýkrát podporí aj herec Juraj Bača, ako aj najznámejší trenčianski hokejisti,“ doplnil Buľovský.



Občianske združenie Parasport24 vzniklo v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu ľudí s hendikepom, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj.