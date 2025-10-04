< sekcia Regióny
Cykloprehliadka s architektom sa pozrie na zvyšky starej Trnavy
Cykloprehliadka predstaví účastníkom urbanistický vývoj mesta, zabudnuté plány, nerealizované projekty a príklady zmenených štvrtí, v ktorých stále možno nájsť stopy minulosti.
Autor TASR
Trnava 4. októbra (TASR) - Počas soboty môžu záujemcovia spoznať Trnavu zo sedla svojho bicykla. Témou cykloprehliadky sú Fragmenty starej Trnavy. Jej začiatok je naplánovaný na 10.30 h pred mestskou vežou. Informovala o tom Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Návštevníkov bude sprevádzať architekt Miroslav Beňák. Poukázal na to, že tvár Trnavy sa výrazne zmenila v 20. storočí, keď zmizli mnohé jej staršie vrstvy. „Napriek tomu sa dodnes zachovali nenápadné fragmenty a zvyšky starej Trnavy, ktoré prezrádzajú, ako mesto vyzeralo kedysi. A práve tie s návštevníkmi počas prehliadky objavujeme,“ podotkol.
Cykloprehliadka predstaví účastníkom urbanistický vývoj mesta, zabudnuté plány, nerealizované projekty a príklady zmenených štvrtí, v ktorých stále možno nájsť stopy minulosti. Súčasťou bude aj pohľad na nedokončené Okružné námestie podľa návrhu architekta Iva Beneša.
Účastníci môžu využiť nielen bicykel, ale aj alternatívny dopravný prostriedok, napríklad kolobežku. Je potrebné, aby si ho zabezpečili individuálne.
Návštevníkov bude sprevádzať architekt Miroslav Beňák. Poukázal na to, že tvár Trnavy sa výrazne zmenila v 20. storočí, keď zmizli mnohé jej staršie vrstvy. „Napriek tomu sa dodnes zachovali nenápadné fragmenty a zvyšky starej Trnavy, ktoré prezrádzajú, ako mesto vyzeralo kedysi. A práve tie s návštevníkmi počas prehliadky objavujeme,“ podotkol.
Cykloprehliadka predstaví účastníkom urbanistický vývoj mesta, zabudnuté plány, nerealizované projekty a príklady zmenených štvrtí, v ktorých stále možno nájsť stopy minulosti. Súčasťou bude aj pohľad na nedokončené Okružné námestie podľa návrhu architekta Iva Beneša.
Účastníci môžu využiť nielen bicykel, ale aj alternatívny dopravný prostriedok, napríklad kolobežku. Je potrebné, aby si ho zabezpečili individuálne.