Cykloprehliadky Trnava očami architekta pokračujú aj tento rok

Trnava 17. augusta (TASR) - Trnavské industriálne stavby budú môcť spoznávať účastníci cykloprehliadok aj tento rok. Projekt Trnava očami architekta má za cieľ priblížiť turistom a obyvateľom Trnavy pamiatky od polovice 19. storočia až do konca obdobia socializmu. Informoval o tom zastupujúci výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism Alexander Prostinák.



Témou prvej prehliadky v sobotu (20. 8.) je Mesto na prahu moderny. Sprievodca architekt Miroslav Beňák počas nej predstaví industriálne ikony Trnavy, sídliská so zaujímavým urbanistickým riešením a aj rozporuplno vnímané zásahy v centre mesta z čias socializmu. Druhá prehliadka 4. septembra má názov Proti prúdu trnavských vôd. Jej účastníkov povedie miestami, ktoré priamo a aj prenesene v Trnave súvisia s vodou.



"Pri toku Trnávky sa dozvedia niečo o úpravách jej koryta a mostoch cez ňu, pri cukrovare uvidia miesta, kde sa chodili Trnavčania kedysi kúpať. Ukážeme si lokality, ktoré vznikali vďaka vode a na vode. Samozrejme, aj vodojem od architekta Emila Belluša, ktorý potrebu vody zhmotnil do ikonického architektonického diela," uviedol Beňák.



Cykloprehliadky sa uskutočnia so začiatkom o 16.00 h pred mestskou vežou a potrvajú približne dve hodiny. Maximálny počet je 30 účastníkov, vstupenky je preto potrebné si vopred rezervovať on-line alebo v Turistickom informačnom centre v mestskej veži. Na prehliadku je možné prísť na vlastnom bicykli alebo si ho požičať. "Dostupnosť bicyklov sa dá overiť vopred, ideálne si ich rovno zarezervovať spolu so vstupenkou," dodal Prostinák.