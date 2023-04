Cyklopútnici vyrazili na 3172 km dlhú cestu do Santiaga de Compostela

Nitra 13. apríla (TASR) – Na 3172 kilometrov dlhú cyklopúť z Nitry do španielskeho Santiaga de Compostela vyrazilo vo štvrtok v ranných hodinách šesť pútnikov na bicykloch so sprievodným vozidlom. Ich púť povedie po európskych trasách Svätojakubskej cesty, informovalo Biskupstvo Nitra.



Cyklopútnici s vekovým priemerom nad 60 rokov, vybavení aj propagačnými materiálmi o nitrianskom regióne, odštartovali z nitrianskeho Svätoplukovho námestia od Mariánskeho stĺpa s bronzovou tabuľou Svätojakubskej cesty. Požehnanie na cestu im udelil nitriansky biskup Viliam Judák. Pred sebou majú viac ako 30-dňovú cestu, kým prídu do cieľa a uctia si ostatky sv. Jakuba v Santiago de Compostela.