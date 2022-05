Cyklosezónu v Novohrade otváral aj majster sveta v jazde na velocipéde

Lučenec 1. mája (TASR) - Na otvorenie cyklosezóny v Novohrade prišli v nedeľu do Lučenca okrem maďarských turistov, ktorých priviezol špeciálny turistický vlak z Balážskych Ďarmot (Balassagyarmat), aj Halápi Sándor - dvojnásobný majster sveta v jazde s velocipédom a majster Európy na bežeckom páse Hidvégi János. TASR o tom informoval hovorca Mestského úradu v Lučenci Andrej Barančok.



„Bohatý program pri nádrži Ľadove si návštevníci mohli vychutnať aj vďaka cestnému turistickému vláčiku, ktorý premával priebežne z parkoviska na Športovej ulici až k vodnej nádrži a späť,“ uviedol Barančok.



Návštevníci, ktorí zavítali aj do centra mesta, si mohli pozrieť aj výstavu v Novohradskom múzeu a galérii, či výstavu bicyklov s názvom Na dvoch kolesách, ktorá je sprístupnená v synagóge. Popoludní bol otvorený aj Pamätný dom J. Szabóa pri mestskom parku.



Podujatie zorganizovalo mesto Lučenec, oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a Ipeľský turistický spolok pod záštitou mesta Balážske Ďarmoty. Pri príležitosti vypravenia mimoriadneho vlaku z Maďarska odštartoval do Lučenca i športovo-zájazdový cyklistický tím.



Myšlienka obnoviť železničné spojenie medzi Balážskymi Ďarmotami a Lučencom vznikla z iniciatívy maďarskej mimovládnej organizácie. Záštitu nad projektom prevzali obe samosprávy, ktoré vlani podpísali i memorandum o vzájomnej spolupráci na tomto projekte. Ďalší mimoriadny turistický vlak by mal byť v rámci tejto iniciatívy vypravený počas leta, tentokrát z Lučenca do Maďarska.