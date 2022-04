Cyklosezónu v Novohrade zaháji aj výletný vlak z Maďarska

Lučenec 27. apríla (TASR) – Cyklistickú sezónu v Novohrade otvorí v nedeľu (1. 5.) aj špeciálny turistický vlak Novohradský rýchlik, ktorý bude vypravený na trase z maďarského mesta Balážske Ďarmoty (Balassagyarmat) do Lučenca a späť. Súčasťou otvorenia cyklistickej sezóny budú i viaceré sprievodné podujatia. Na svojom oficiálnom webe o tom informuje mesto Lučenec.



"Vďaka prvému výletnému vlaku ukážeme, že 130-ročná železničná trať v údolí Ipľa je stále funkčná a možno sa vďaka nej dostať z Balassagyarmatu až do Lučenca. Aktivita je ďalším krokom na ceste k obnove tohto železničného spojenia," priblížila samospráva. Podujatie organizujú mesto Lučenec, oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a Ipeľský turistický spolok pod záštitou mesta Balážske Ďarmoty.



Pri príležitosti vypravenia mimoriadneho vlaku z Maďarska odštartuje do Lučenca i športovo-zájazdový cyklistický tím. Súčasne bude vďaka spolupráci 1. Múzea bicyklov v Balážskych Ďarmotách a Mestského múzea v Lučenci v priestoroch lučeneckej synagógy otvorená výstava s názvom Na dvoch kolesách, ktorá je venovaná histórii bicyklov. Slávnostné otvorenie cyklistickej sezóny v Novohrade bude na brehu vodnej nádrže Ľadovo sprevádzať i kultúrny a športový program.



Myšlienka obnoviť železničné spojenie medzi Balážskymi Ďarmotami a Lučencom vznikla z iniciatívy maďarskej mimovládnej organizácie. Záštitu nad projektom prevzali obe samosprávy, ktoré vlani podpísali i memorandum o vzájomnej spolupráci na tomto projekte. Ďalší mimoriadny turistický vlak by mal byť v rámci tejto iniciatívy vypravený počas leta, tentokrát z Lučenca do Maďarska.