Cyklotrasa Bevlava prepojí Trenčiansky hrad s hradom Brumov na Morave

Trenčín 27. februára (TASR) - Cyklistické prepojenie Trenčianskeho hradu a hradu Brumov na českej strane hranice je hlavným cieľom projektu Bevlava. Spoločný projekt v rámci Operačného programu Interreg V-A SR - ČR prepojí cyklotrasy vybudované na slovenskej a českej strane hranice. Informovala o tom Sláva Gajdošíková z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



"Z Trenčianskeho hradu sa cyklisti odvezú až do Nemšovej po cyklotrase vybudovanej v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie. Ide o dlhodobo najobľúbenejšiu cyklotrasu v TSK, na ktorej sčítače zaregistrovali v minulom roku viac ako 228.000 jázd bicyklom. V Nemšovej táto cyklotrasa nadväzuje na cyklotrasu Bevlava," uviedla Gajdošíková.



Za hranicami sa podľa nej Bevlava teší rovnako veľkej obľube. V Brumove - Bylniciach zaregistroval za rok 2023 viac ako 84.000 cyklojázd. Česi pracujú na dobudovaní úsekov v katastri obce Svatý Štěpán. Prvý odovzdajú do užívania na jar tohto roku, na druhom prebieha stavebné konanie a vysporiadanie pozemkov. K prepojeniu cyklotrás chýba ešte 300-metrový úsek v katastri obce Sidonie. Tento úsek je zatiaľ možné bezpečne prejsť po existujúcej nespevnenej komunikácii.



Na cyklotrasu Bevlava sa v budúcnosti chce napojiť aj Združenie obcí Púchovskej doliny. Cyklotrasa by začínala v Púchove, kde by sa napojila na Vážsku cyklomagistrálu, a končila by sa v obci Střelná. Takýmto prepojením by vznikol unikátny, asi 80-kilometrový medzinárodný cyklistický okruh.