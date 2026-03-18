Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. marec 2026
< sekcia Regióny

Cyklotrasa do Nesvád začne slúžiť cyklistom

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Nový úsek prepojí Nové Zámky s termálnym kúpaliskom Thermál Nesvady - Naszvad.

Autor TASR
Nové Zámky 18. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ukončil výstavbu druhej etapy Ponitrianskej cyklomagistrály medzi Novými Zámkami a Nesvadmi. Výstavba bola financovaná aj z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Slávnostné otvorenie nového úseku je naplánované na sobotu 21. marca, informoval Jakub Takáč z Úradu NSK.

Nový úsek prepojí Nové Zámky s termálnym kúpaliskom Thermál Nesvady - Naszvad. Podľa projektu povedie cyklotrasa s novým asfaltobetónovým povrchom najmä po ochranných hrádzach starého koryta rieky Nitra. Bude dlhá 7,4 kilometra a široká tri metre. Jej súčasťou bude aj sčítacie zariadenie na monitorovanie pohybu cyklistov. Na túto trasu v budúcnosti nadviaže aj ďalší úsek v smere do Martoviec.
