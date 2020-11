Cyklotrasa Eurovelo 11 by mala mať v Prešovskom kraji 150 kilometrov

Prešov 25. novembra (TASR) - Približne 150 kilometrov v Prešovskom kraji by mala dosahovať medzinárodná trasa pre cyklistov Eurovelo 11. Na jej vybudovaní sa intenzívne pracuje. Na mnohé úseky sú aktuálne vydané územné rozhodnutia či stavebné povolenia. Budúci rok sa počíta aj s dobudovaním cyklochodníka do Šarišských Michalian. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



K úplnému dobudovaniu medzinárodnej cyklotrasy však chýba ešte viac ako polovica. Hoci krajská samospráva nie je investorom ani staviteľom jednotlivých úsekov, sieť diaľkových cyklistických trás podľa Heilovej intenzívne podporuje.



"Prešovský kraj poskytuje odborné kapacity troch cyklokoordinátorov, ktorí pomáhajú obciam riešiť agendu v procesoch projektovej prípravy, stavebného konania či majetkovoprávneho vysporiadania. Výstavbu podporujeme aj finančne. Doteraz sme mestám a obciam poskytli dotáciu vo výške takmer 182.000 eur, ostatné náklady na vybudovanie cyklotrasy si hradia samosprávy z vlastných a európskych zdrojov," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



V súčasnosti je hotový úsek z Prešova až po Šarišské Michaľany, ktorý vedie cez katastrálne územie Veľkého Šariša. Chýbajúca časť zo Šarišských Michalian do Sabinova je momentálne nahradená obchádzkovou trasou cez Ostrovany a Ražňany. Na dobudovaní cyklochodníka sa však už pracuje.



"V súčasnosti sa čaká na podpis zmluvy k financovaniu tohto dôležitého úseku, ktorý prepojí existujúce úseky medzi Veľkým Šarišom a časťou Sabinova, Orkucanmi. Pripravuje sa proces výberu dodávateľa stavby. Očakávame, že s výstavbou sa začne najskôr v marci budúceho roku," skonštatovala cyklokoordinátorka PSK Viera Štupáková.



Ako ďalej povedala, tento rok pribudla časť cyklotrasy aj v Pečovskej Novej Vsi. Nadväzovať by mala na ďalšie obce v Sabinovskom okrese. Aktuálne je vydané stavebné povolenie a pripravuje sa žiadosť o dotáciu pre obce Červenica, Jakubova Voľa, Rožkovany a Lipany.



Pre cyklotrasu v Krivanoch je vydané územné rozhodnutie, avšak výstavbu úseku zatiaľ blokuje vyrovnanie s vlastníkmi pozemkov. Obec Torysa by mala v najbližších dňoch začať proces stavebného konania, Šarišské Dravce a Krásna Lúka sa zas púšťajú do procesu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Rovnaký scenár čaká aj obec Bajerovce.



Eurovelo 11 by mal pokračovať v okrese Stará Ľubovňa, prepojenie nateraz chýba. Úseky Plavnica – Údol – Orlov a Šambron – Novoľubovnianske kúpele majú aktuálne vypracovanú len štúdiu uskutočniteľnosti a vybratý koridor vedenia trasy. V projektovej príprave je úsek Stará Ľubovňa – Chmeľnica, naopak, ďalšie úseky v obciach Legnava, Malý Lipník, Sulín a Mníšek nad Popradom sú už zrealizované.



"PSK investuje finančné prostriedky na projektovú prípravu úseku cyklotrasy v smere Prešov – Košice a podporí tak projektovú pripravenosť pre ďalšie investičné projekty verejnoprospešného charakteru," doplnil Majerský s tým, že kraj plánuje vyčleniť na projektovú prípravu tohto úseku 100.000 eur.



Po dokončení by mala mať celá trasa v PSK približne 150 kilometrov. Eurovelo 11 povedie po úplnom dokončení cez 11 krajín a šesť hlavných miest zo severného mysu Nórska - Nordkappu až do metropoly Grécka, do Atén. Dĺžka trasy predstavuje 6550 kilometrov.