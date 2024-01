Cyklotrasa medzi Hrnčiarskou Vsou a Rimavskou Sobotou je dokončená

Banská Bystrica 19. januára (TASR) - Všetky stavebné práce na cyklotrase medzi Hrnčiarskou Vsou v Poltárskom okrese a Rimavskou Sobotou sú ukončené. Stavba však zatiaľ nie je skolaudovaná. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Dodala, že stavenisko zhotoviteľ odovzdal a v súčasnosti sú procesy pre kolaudačné konanie. Vydanie kolaudačného rozhodnutia BBSK očakáva do dvoch mesiacov. "Na jar by tak mohlo byť odovzdanie tejto etapy cyklotrasy verejnosti," objasnila. Táto časť trasy je v dĺžke 20,9 kilometra a v celkovej hodnote viac ako sedem miliónov eur, z ktorých BBSK získal približne 4,9 milióna eur z eurofondov.



Medzi Poltárom a Hrnčiarskou Vsou otvorili koncom septembra minulého roka prvú časť cesty pre cyklistov v dĺžke 7,7 kilometra. Vedie po koridore zrušenej železničnej trate Poltár - Rimavská Sobota. Výstavba vyšla takmer na 2,5 milióna eur, z čoho bolo 1,6 milióna eur financovaných z eurofondov. "Cieľom projektu je okrem iného zvýšiť atraktivitu cyklistickej dopravy a podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce v regióne," informoval vtedy kraj. Súčasťou stavby boli rekonštrukčné práce na štyroch mostných objektoch - rúrových priepustoch a jedna novostavba priepustu.