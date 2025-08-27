< sekcia Regióny
Cyklotrasa spojí Martin so Sučanmi, s prvou etapou začnú v tomto roku
Autor TASR
Martin 27. augusta (TASR) - Martinská radnica spúšťa dlhoočakávaný projekt budovania cyklotrasy, ktorá prepojí Martin so Sučanmi a povedie k najvýznamnejším zamestnávateľom v priemyselnej zóne. S prvou etapou chce samospráva začať ešte do konca tohto roka a hotová by mala byť v prvej polovici roka 2026. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
„Prvá etapa povedie od železničnej stanice Martin-Priekopa po závod ECCO a zahŕňa rekonštrukciu existujúceho chodníka na zdieľaný chodník pre cyklistov a peších s trojmetrovou šírkou. Celková dĺžka úseku bude 772 metrov a prepojí mestské časti Priekopa a Košúty. Práce by mali byť ukončené do 31. marca 2026,“ priblížila Jenigár.
Doplnila, že radnica už vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa, pričom stavebné práce by sa mohli začať už v októbri. Financovanie je zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR a predpokladaná hodnota zákazky je približne 218.000 eur.
„Na prvú etapu bude v závislosti od dostupných finančných zdrojov nadväzovať druhá, ktorá povedie k ďalšiemu veľkému zamestnávateľovi - spoločnosti Volkswagen - a zároveň umožní napojenie na Vážsku cyklotrasu,“ dodala Jenigár.
