Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Regióny

Cyklotrasa spojí Martin so Sučanmi, s prvou etapou začnú v tomto roku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Financovanie je zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR a predpokladaná hodnota zákazky je približne 218.000 eur.

Autor TASR
Martin 27. augusta (TASR) - Martinská radnica spúšťa dlhoočakávaný projekt budovania cyklotrasy, ktorá prepojí Martin so Sučanmi a povedie k najvýznamnejším zamestnávateľom v priemyselnej zóne. S prvou etapou chce samospráva začať ešte do konca tohto roka a hotová by mala byť v prvej polovici roka 2026. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.

„Prvá etapa povedie od železničnej stanice Martin-Priekopa po závod ECCO a zahŕňa rekonštrukciu existujúceho chodníka na zdieľaný chodník pre cyklistov a peších s trojmetrovou šírkou. Celková dĺžka úseku bude 772 metrov a prepojí mestské časti Priekopa a Košúty. Práce by mali byť ukončené do 31. marca 2026,“ priblížila Jenigár.

Doplnila, že radnica už vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa, pričom stavebné práce by sa mohli začať už v októbri. Financovanie je zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR a predpokladaná hodnota zákazky je približne 218.000 eur.

„Na prvú etapu bude v závislosti od dostupných finančných zdrojov nadväzovať druhá, ktorá povedie k ďalšiemu veľkému zamestnávateľovi - spoločnosti Volkswagen - a zároveň umožní napojenie na Vážsku cyklotrasu,“ dodala Jenigár.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb