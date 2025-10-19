< sekcia Regióny
Cyklotrasa v Štrbe napreduje, práce majú byť hotové do konca novembra
Ako predtým informovala obec, prvý úsek vedie zo Štrby do Važca po Šoldov a odtiaľ pokračuje smerom na Tatranskú Štrbu a Štrbské Pleso.
Autor TASR
Štrba 19. októbra (TASR) - Výstavba oboch úsekov cyklotrasy v Štrbe v okrese Poprad pokračuje. Niektoré časti sú už vyasfaltované, niektoré sa ešte len pripravujú. Termín ukončenia výstavby do konca novembra však bude dodržaný. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda Zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Tatry a podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak s tým, že v pláne je aj rozšírenie tejto štrbskej cyklotrasy.
S prácami sa začalo v júni. Ako predtým informovala obec, prvý úsek vedie zo Štrby do Važca po Šoldov a odtiaľ pokračuje smerom na Tatranskú Štrbu a Štrbské Pleso v dĺžke 2,18 kilometra. Druhý úsek, zo Štrby do Lučivnej po križovatku na Šuňavu, má dĺžku 0,85 kilometra. Výstavba v hodnote okolo 1,2 milióna eur je financovaná prevažne z eurofondov a realizujú ju v rámci spoločného slovensko-poľského cezhraničného projektu Cesta okolo Tatier.
Bieľak pripomenul, že z úspor celého cezhraničného projektu je možné financovať aj ďalšie úseky cyklotrasy, respektíve doplnkovú infraštruktúru. „Obec Štrba aktuálne pripravuje podklady na to, aby využila nevyčerpané zdroje v tomto projekte aj od iných partnerov na rozšírenie tejto štrbskej cyklotrasy o ďalší úsek v smere na obec Lučivná v celkovej dĺžke 519 metrov, kde budú vybudované aj dve nové cyklolávky,“ dodal.
V tomto prípade sú predpokladané náklady vo výške 650.000 eur. Ak by sa to podarilo, uvedený úsek by sa podľa neho zrealizoval na budúci rok.
