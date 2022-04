Cyklotrasa z Nitry do Dražoviec bude drahšia

Nitra 26. apríla (TASR) – Výstavba cyklotrasy z Nitry do mestskej časti Dražovce sa predraží o takmer 150.000 eur. Podľa mestského úradu je to spôsobené zmenami v projekte.



Pôvodná projektová dokumentácie počítala s výstavbou dva metre širokej cyklotrasy na hrádzi potoka Dobrotka. Tá je však širšia, a tak sa aj asfaltová plocha rozšírila z dvoch na tri metre. „Preto je potrebných ďalších 95.000 eur,“ uviedol Vladimír Ballay z odboru projektového a strategického riadenia.



Ako pripomenul, ďalšie náklady vyplynuli z požiadavky Slovenského vodárenského podniku, ktorý chce hrádzu využívať aj pre svoju techniku. „Preto si dal požiadavku, aby cyklotrasa mala nosnosť ich nákladných áut. Zhotoviteľ, ktorý vyhral súťaž, urobil záťažové skúšky a tie ukázali, že hrádza nie je dostatočne zhutnená. Z toho vznikla požiadavka na ďalších približne 53.000 eur. Z tohto je zložená suma, ktorú potrebujeme doplniť na výstavbu cyklotrasy Nitra – Dražovce,“ vysvetlil Ballay.



Viacerým mestským poslancom sa však zvyšovanie nákladov nepáčilo. „Žasnem nad tým, že ideme budovať cyklotrasu pre nákladné autá. Keď ich raz hrádza neunesie, tak ich neunesie. Ja by som tam žiadne ďalšie peniaze nedával,“ skonštatoval poslanec Miloš Dovičovič.



Podľa poslanca Pavla Obertáša by mal v takýchto prípadoch niesť svoj diel zodpovednosti aj projektant. „Ten by mal dodať všetko, čo treba, aj k stavebnému povoleniu. Takže zrejme niečo bolo zanedbané. Kedy už konečne bude aj projektant, ktorý zobral peniaze za projekt, znášať prípadné chyby?“ pýtal sa na rokovaní zastupiteľstva.



Mestskí poslanci napokon dodatočné peniaze na dostavbu cyklotrasy schválili. „Dofinancujeme ju z poplatku za rozvoj, ktorý sa vybral zo strategického parku, ktorým bude cyklotrasa viesť,“ uviedol primátor Marek Hattas.



Projekt cyklotrasy, ktorá vedie z Nitry cez priemyselný park do Dražoviec, sa pripravuje už dlhšiu dobu. Územné rozhodnutie bolo vydané ešte v roku 2015. Mesto na jej výstavbu pred časom získalo dotáciu z Európskej únie v hodnote viac ako 240.000 eur. Trasa bude viesť popri potoku Dobrotka z mestského praku na Sihoti až po Kultúrnu ulicu v Dražovciach.