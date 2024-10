Cyklotrasou medzi R. Sobotou a Poltárom prešli desaťtisíce cyklistov

Rimavská Sobota 27. októbra (TASR) - O novovybudovanú cyklotrasu medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom je veľký záujem. Približne 30-kilometrovým úsekom prešli od jej otvorenia desaťtisíce cyklistov. Cyklotrasa je tiež rozvojovým impulzom v oblasti cestovného ruchu. Pre TASR to skonštatovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.



Na cyklotrase, ktorá prepája okresné mestá Rimavská Sobota a Poltár, BBSK pri jej výstavbe umiestnil aj tri sčítače cyklistov. Jeden sa nachádza v Poltári, ďalšie pri tuneli v Ožďanoch a v Rimavskej Sobote. "Dáta sú informáciou budúcnosti, keďže môžeme relevantne hodnotiť koľko užívateľov využíva vybudovanú cyklotrasu. Čísla nám pomáhajú pri plánovaní a rozhodovaní, ako ďalej postupovať pri príprave ďalších projektov," vysvetlila Štepáneková.



O novú cyklotrasu na juhu stredného Slovenska je zo strany cyklistov veľký záujem. Jej prvú etapu medzi Poltárom a Hrnčiarskou Vsou otvorili vlani v septembri, úsekom doposiaľ prešlo takmer 80.000 ľudí. Celá trasa až do Rimavskej Soboty bola sprejazdnená oficiálnym otvorením druhého úseku v máji tohto roka. "Do dnešného dňa prešlo cez tunel v Ožďanoch vyše 58.000 cyklistov a v Rimavskej Sobote prešlo od mája spolu takmer 57.600 cyklistov," priblížila hovorkyňa BBSK.



Počet cyklistov, ktorí cyklotrasu využili, hodnotí BBSK mimoriadne pozitívne, projekt podľa kraja prispel aj k rozvoju regiónu. "Na cyklotrase vznikajú nové reštauračné zariadenia, prichádzajú sem ľudia z celého Slovenska. Je to rozvojový impulz pre celý široký región nielen v oblasti cestovného ruchu, ale aj pre malých podnikateľov či ako spôsob dopravy pre miestnych," dodala Štepáneková.



Približne 30 kilometrov dlhá cyklotrasa spájajúca Poltár s Rimavskou Sobotou vedie po niekdajšej železničnej trati, ktorú BBSK v roku 2013 odkúpil od Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) za symbolické euro. Projekt bol rozdelený do dvoch etáp, na jeho realizáciu kraj získal z eurofondov približne 6,6 milióna eur.