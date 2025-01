Cyklotrasu pod Bierovským mostom pre stavebné práce úplne uzavreli

Veľké Bierovce 9. januára (TASR) - Úsek cyklotrasy pod mostom v katastri Veľkých Bieroviec (okres Trenčín) úplne uzavreli. Zhotoviteľ tam v stredu (8. 1.) začal s realizáciou prípravných prác na odstránení objektu Bierovského mosta. Upozornil na to Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) na sociálnej sieti.



"Krajská cyklotrasa medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom je z dôvodu stavebných prác úplne uzavretá na 200 metrov dlhom úseku v časti, ktorá vedie popod most," uviedol TSK.



Obchádzkovú trasu nebolo možné realizovať, cyklistom preto kraj odporúča využívať súbežnú nadradenú cestnú sieť, nie však diaľnicu.



TSK zároveň pripomenul, že cesta I/9, ktorej súčasťou je aj Bierovský most, je štátnou cestou. Stavebníkom je preto v tomto prípade Slovenská správa ciest.



Cyklistov krajská samospráva vyzvala, aby jazdili opatrne a v súlade s platnou legislatívou.