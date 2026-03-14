Cyklotrasu v Hrončianskej doline uzavreli
Štátni lesníci žiadajú cyklistov a turistov, aby rešpektovali dopravné značenie a zákaz vstupu do pracoviska.
Autor TASR
Čierny Balog 14. marca (TASR) - V Hrončianskej doline na Horehroní uzavreli cyklotrasu medzi Čiernym Balogom a Hroncom, ktorá vedie popri Čiernohronskej železnici. Dôvodom sú bezpečnostné výruby, ktoré v lokalite realizujú štátni lesníci. Uzávera je naplánovaná do 30. apríla. Na svojej webovej stránke o tom informoval štátny podnik Lesy SR.
K výrubom v doline Čierneho Hrona medzi Čiernym Balogom a Hroncom pristúpili lesníci z dôvodu rizika pádu stromov v porastoch nad cyklotrasou a železničnou traťou. „V predchádzajúcom období bolo zaznamenaných viacero prípadov, keď stromy samovoľne spadli na cyklistický chodník alebo na teleso trate, pričom došlo k poškodeniu koľají aj častí cyklotrasy. Z tohto dôvodu podnik odstraňuje poškodené, nestabilné a potenciálne nebezpečné stromy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov aj prevádzku historickej železnice,“ priblížili Lesy SR.
Štátni lesníci tiež avizovali, že ťažbové práce realizujú tak, aby sa minimalizovali zásahy do okolia. Vzhľadom na extrémny sklon svahov však v nevyhnutných prípadoch stromy spilujú aj cez železničnú trať a cyklotrasu.
„Aktuálne práce prebiehajú v úseku pri lokalite Svätý Ján, kde je z technických dôvodov potrebné využiť cyklotrasu na približovanie dreva k miestu odvozu. Po cyklotrase sa pohybuje výlučne ľahký traktor s malou vlečkou, aby sa minimalizovalo zaťaženie asfaltového povrchu,“ uviedli Lesy SR s tým, že v rámci ťažby budú odstránené aj niektoré jedle v blízkosti železnice, ktoré boli poškodené vetrom v druhej polovici roka 2025.
Štátni lesníci žiadajú cyklistov a turistov, aby rešpektovali dopravné značenie a zákaz vstupu do pracoviska. Upozorňujú, že pohyb v priestore ťažby môže byť nebezpečný, keďže môže dôjsť k pádu stromov alebo k samovoľnému pohybu drevnej hmoty. „Po ukončení prác bude lokalita uprataná, zvyšky po ťažbe budú odstránené, cyklotrasa vyčistená a demontované zábradlia budú vrátené na pôvodné miesto. Následne bude územie počas jesenného obdobia opätovne zalesnené,“ doplnili Lesy SR.
