Cyklotrasu Zelená cesta už využilo vyše 45.000 cyklistov

Trebatice 2. augusta (TASR) - Nedávno otvorená cyklotrasa Zelená cesta, ktorá spája mestá Piešťany a Vrbové, je každodenne využívaná. Sčítač cyklistov, ktorý je umiestnený zatiaľ len v Piešťanoch, ukazuje aktuálny počet vyše 45.000. V súčasnosti sú v riešení bezpečnostné kamery a údržba trasy. Pre TASR to uviedol starosta obce Trebatice Juraj Valo.



Súčasne avizoval, že sčítač onedlho pribudne aj v obci Krakovany. Spomenul, že údržbu cyklotrasy financujú z vlastných zdrojov a z členských príspevkov miestnych samospráv. „Momentálne si to zabezpečujeme vo vlastnej réžii našimi internými zamestnancami a s našou komunálnou technikou,“ priblížil.



Počas jesene budú túto tému riešiť v rámci združenia obcí Zelená cesta. „Je tu veľký predpoklad, že budeme pokračovať, keďže chceme, aby údržba a správa cyklotrasy bola operatívna, aby tie prípadné nedostatky, ktoré vzniknú napríklad po búrke a po nejakej kalamite, boli v čo najkratšom čase odstránené, aby cyklisti mohli každodenne túto cyklotrasu využívať,“ doplnil Valo.



Aktuálne riešia prvú kosbu aj prvé problémy s vandalmi. „Inštalovali sme prvé kamery a začali sme s prvým odhaľovaním priestupkov. Na dvoch cyklostojanoch zmizli kľúče a náhradné diely, ktoré sú využívané pri oprave bicyklov. Momentálne sa venujeme tomuto a aktivitu budeme stupňovať, aby sme reálne vypátrali, kto to urobil,“ dodal.



Cyklotrasa Zelená cesta je dlhá 7,6 kilometra, vedie popri bývalej železničnej trase. Jej vybudovanie stálo viac ako 5,5 milióna eur. Za vznik cyklotrasy lobovala verejnosť aj Združenie obcí Zelená cesta takmer 18 rokov. Jej úlohou je zvýšiť bezpečnosť na frekventovanej ceste. Celkovo prepája 17 kilometrov cyklotrás.



Preprava po tejto železničnej trati sa skončila v roku 1978. Myšlienka Zelenej cesty vznikla ešte v 90. rokoch minulého storočia. V roku 2017 vzniklo združenie obcí tvorené mestami Piešťany, Vrbové a obcami Trebatice a Krakovany. Združenie má pozemky pod traťou od železníc v desaťročnom prenájme s možnosťou prolongácie.