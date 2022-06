Cyklotrasy Eurovelo 11 prepojili Slovensko a Poľsko

Prešov 5. júna (TASR) – Výstavba medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11 na území Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pokračuje. V okrese Stará Ľubovňa v rámci cezhraničného projektu prepojili obce doliny rieky Poprad s poľskou Muszynou, vybudovali dve nové lávky, odpočinkové miesta i nové informačné centrum v Sulíne. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Z eurofondov preinvestovali 3,2 milióna eur, z toho výdavky na slovenskej strane dosiahli sumu takmer 1,1 miliónov eur. PSK prispel na projekt prostredníctvom grantového programu Výzva pre región sumou 27.000 eur. "Realizovali sme výstavbu cyklotrasy zo štátnej hranice s Poľskom od Muszyny do obce Legnava, ďalej vybudovali 2,5 kilometra trasy medzi obcami Sulín a Závodie, príjazdové cesty a výjazdy k dvom lávkam na rieke Poprad v obci Legnava a Malý Lipník," uviedol manažér Ľubovnianskeho regionálneho združenia miest a obcí Stará Ľubovňa Miroslav Jaščur s tým, že celkovo sa im podarilo urobiť 28 kilometrov značených cyklotrás a vybudovať viac ako 6,5 kilometra úplne nových asfaltových úsekov.



Značenie cyklotrasy v celkovej dĺžke viac ako 100 kilometrov realizovali od Mníška nad Popradom do Muszyny a z Malého Lipníka do Prešova. Po celej trase osadili aj 30 informačných tabúľ o priľahlom regióne. "Významnými aktivitami boli tiež tvorba webovej stránky a najmä analýza úseku cyklodiaľnice. Dokument je podkladom pre produkt cestovného ruchu, ktorý zahŕňa kultúrne pamiatky, prírodné zaujímavosti, a tiež stravovacie a ubytovacie služby, ktoré sa v koridore Eurovela 11 nachádzajú," spresnil výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Martin Janoško. Dodal, že na základe uvedených materiálov vytvorili tlačový materiál s mapou.



Úseky vybudovanej cyklotrasy prechádzajú slovenskou a poľskou stranou, konkrétne trasami Muszyna (železničná stanica) - Zapopradzie - štátna hranica - Legnava - lávka - Milik - Andrzejówka - Lugi - lávka - Malý Lipník - Sulín - Závodie - Medzibrodie - Mníšek nad Popradom, s napojením na úsek cyklotrasy EV11 v Poľsku smerom na Nowy Sacz v Poľsku a na Slovensku smerom na Prešov.



Medzinárodná cyklomagistrála Eurovelo 11 by po dokončení mala na území PSK dosahovať približne 150 kilometrov. Prechádzať bude obcami Mníšek nad Popradom, Sulín, Malý Lipník, Legnava, Údol, Plavnica, Šambron, Bajerovce, Krásna Lúka, Šarišské Dravce, Torysa, Krivany, Lipany, Rožkovany, Jakubova Voľa, Červenica, Pečovská Nová Ves, Sabinov, Ražňany, Ostrovany, Šarišské Michaľany, Veľký Šariš, Prešov, Haniska, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Obišovce, Janovík, Bretejovce a Seniakovce.