Cyklotrasy Trenčianskeho kraja využilo cez leto 408.000 cyklistov
Autor TASR
Trenčín 20. septembra (TASR) - Počas troch letných mesiacov (jún, júl, august) využilo cyklotrasy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) viac ako 408.000 cyklistov. Vyplýva to zo štatistík zo sčítačov návštevnosti cyklotrás. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu TSK.
Bezkonkurenčne najvyťaženejšou bola tradične cyklotrasa z Trenčína do Nemšovej, ktorú kraj vybudoval v rámci projektu Na bicykli po stopách histórie. Počítadlo pri Skalke nad Váhom zaznamenalo počas troch letných mesiacov viac ako 112.000 návštevníkov. Priemerne tak denne prešlo cyklotrasou viac ako 1220 cyklistov.
Obľúbeným bol aj úsek cyklomagistrály na hornej Nitre, vybudovaný v rámci intravilánu mesta Partizánske. Po ňom prešlo v lete viac ako 60.000 cyklistov. Úsek Vážskej cyklomagistrály z Ladiec do Púchova využilo viac ako 58.000 návštevníkov.
Aktuálne prebiehajú dokončovacie práce na úseku Trenčín - Dubnica nad Váhom, vďaka ktorému sa Vážska cyklomagistrála predĺži o 13 kilometrov. Vo výstavbe cyklomagistrály plánuje kraj pokračovať 15-kilometrovým úsekom Nemšová - Ilava - Ladce.
