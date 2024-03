Cyklotrasy v Banskej Bystrici chcú financovať z plánu obnovy

Banská Bystrica 6. marca (TASR) - Banskobystrická samospráva má hotové projekty cyklotrás na najväčších sídliskách Fončorda a Sásová, ktoré plánuje financovať z mimorozpočtových zdrojov v celkovej výške viac ako tri milióny eur. O financie žiada z plánu obnovy. TASR o tom v stredu informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Cyklotrasa na Fončorde prepojí Internátnu, Tulskú, Moskovskú, Oremburskú, Mládežnícku, Družby a Okružnú ulicu, trasy sa vzájomne prepoja pri Okresnom riaditeľstve (OR) Policajného zboru na Okružnej ulici. Odtiaľ je v pláne, popri potoku Udurná, vybudovanie nového bezpečného koridoru pre peších a cyklistov k obchodnému reťazcu, kde sa úsek napojí na cyklotrasu vedúcu z centra mesta do Radvane.



"Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na celú cyklotrasu na Fončorde, ktorá má okolo 6,4 kilometra. Rovnako je na jej veľkú väčšinu vydané aj právoplatné povolenie na výstavbu, s výnimkou úseku medzi OR a reťazcom, kde je potrebné doriešiť majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov," vysvetlil primátor Ján Nosko.



Mesto v rámci projektu obnoví a rozšíri kilometre chodníkov na území tohto sídliska, ktoré sú dlhodobo v nevyhovujúcom stave. "Práve z dôvodu pripravovaného projektu sme neinvestovali do ich rekonštrukcie z mestských financií, ale plánujeme využiť peniaze z mimorozpočtových zdrojov. Okrem toho zrekonštruujeme niekoľko autobusových zastávok a vybudujeme osvetlenie, mobiliár i lavičky. Rozpočtové náklady na cyklotrasu sú 2,5 milióna eur. Ak ich získame z externých zdrojov, pôjde o veľkú pomoc pre mestský rozpočet," doplnil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



Na cyklochodník v Sásovej, vedúci ulicami Tatranská, Starohorská, Sitnianska a Rudohorská, samospráva vlani získala z plánu obnovy 1,3 milióna eur. Teraz chce pokračovať v budovaní prepojenia sídliska s centrom mesta, ktorého dĺžka bude viac ako 4,3 kilometra. Výstavba si vyžiada takmer 2,5 milióna eur.



Cyklotrasa sa má začínať pri kostoloch na Námestí Š. Moysesa, pokračovať cez Kollárovu ulicu ponad Ústav na výkon väzby, celou Rudlovskou cestou na Ďumbiersku ulicu. Pri budove bývalého Aurisu sa trasa rozdelí, pričom druhý úsek bude popri medokýši pokračovať cez Hornú ulicu až na Námestie slobody.



"Na prvú časť cyklotrasy od Námestia Š. Moysesa po koniec Rudlovskej cesty už máme povolenie na výstavbu. Aj v tomto prípade sa mesto uchádza o zdroje z plánu obnovy. V úseku od Aurisu po Námestie slobody v súčasnosti realizujeme majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov a následne požiadame o vydanie stavebného povolenia," konštatoval vedúci oddelenia implementácie projektov Vladimír Brieda.



Súčasťou výstavby cyklotrasy bude kompletná rekonštrukcia Kollárovej ulice a okrem osvetlenia či mobiliáru pribudne na jednom z miest aj autobusová zastávka viedenského typu, ktorá umožní bezpečný prejazd cyklistov cez zastávku.



"Na cyklotrasu v Sásovej chceme z plánu obnovy získať viac ako 960.000 eur a cyklotrasu na Fončorde vyše 2,5 milióna eur. Vďaka pripojeniu Fončordy a Sásovej na kostrovú sieť cyklotrás spojíme tieto mestské časti s centrom, a výrazne tak zvýšime bezpečnosť pri pohybe cyklistov a chodcov. Verím, že budeme úspešní," zdôraznil Gajdošík.