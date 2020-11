Cyklotrasy v Poloninách dostávajú nové značenie

Snina 15. novembra (TASR) – Cyklotrasy v Poloninách dostávajú v týchto dňoch nové značenie. Nezisková organizácia Aevis tak chce skvalitniť jestvujúcu infraštruktúru pre tých, ktorí chodia do regiónu na cykloturistiku, povedala pre TASR projektová manažérka organizácie propagujúcej značku Poloniny – Neskutočne skutočné Zuzana Burdová.



"Obnovu maľovaného značenia a dopĺňanie cykloturistických smerovníkov realizujeme na všetkých cyklotrasách v okrese Snina aj s presahom do okresu Medzilaborce. Je tam totiž Cyklochodník umenia, ktorý prepája Sninský kaštieľ s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach," priblížila Burdová s tým, že spolu ide o desať cyklotrás s celkovou dĺžkou takmer 263 kilometrov. Podľa jej slov asi 40 percent cyklochodníkov na území Polonín sa nachádza v lesnom teréne a ide o trasy vhodné pre horské alebo trekingové bicykle. Väčšinu však tvoria "jednoduchšie cesty" a tiež trasy po komunikáciách prvej a druhej triedy. Ako Burdová doplnila, o cykloturistiku v regióne Polonín je zo strany verejnosti čoraz väčší záujem. "Aj keď sme našu požičovňu bicyklov zriadili pri informačnom centre na Sninských rybníkoch až 1. augusta, záujem o službu bol počas leta veľký. Boli aj dni, keď sme mali všetkých desať bicyklov v teréne a nemohli sme uspokojiť ďalších záujemcov," povedala.



Obnovu značenia, ktorú Aevis realizuje v spolupráci s detskou organizáciou Fénix a finančnou podporou Slovenského cykloklubu, vykonávajú v teréne dvaja akreditovaní cykloznačkári s dvoma pomocníkmi. Aj napriek zdržaniu spôsobenému daždivým počasím v októbri by mali mať všetky cyklochodníky v Poloninách značenie obnovené do konca novembra.